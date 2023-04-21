بعد الحلقة الأخيرة من "جعفر العمدة".. رسالة ومفاجأة من "الملكة" للجمهور

كشفت الفنانة هالة صدقي عن مكالمة خاصة تلقتها من لاعب كرة القدم المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ونشرت صدقي صورة عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" من "فيديو كول" بينها وبين محمد صلاح مباركًا لها على نجاح مسلسل "جعفر العمدة" وتجسيد شخصية "صفصف". وعلقت قائلة: "العيد عيدين بمعايدة مو صلاح حبيب قلب صفصف من جوه، الملك والملكة لما يعيدوا ويباركوا لبعض لغة ملوك كل سنة وانتوا طيبين، وأجمل عيد لمو صلاح".

Advertisement



ومسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في كتابة السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد كبير من الفنانين.