5 نصائح للحفاظ على صحة طفلك في العيد.. ما هي؟

من المهم جداً ألا تدفعك فرحة العيد يجب للتفريط بصحة وسلامة طفلك، فهناك بعض العادات الخاطئة المرتبطة بالاحتفالات والأعياد، التي يمكن أن تعرّض صحة الطفل الصغير للخطر وبالتالي يجب الإنتباه والإبتعاد عنها.

Advertisement

وفي ما يلي 5 نصائح مهمة للحفاظ على صحة وسلامة طفلك في العيد:



1- التزمي بالنظام الغذائي لطفلك

لا تسمحي لأصناف الطعام الدسمة وغير الصحية المتوفرة على موائد العيد بكسر النظام الغذائي لطفلك.. احرصي على تقديم الطعام الصحي لطفلك، ولا تسمحي له بتناول الأطعمة غير الصحية.



2- لا تسمحي لطفلك بالإفراط في تناول السكريات

العيد يعني الكعك والمخبوزات والمشروبات عالية السكر، وهو ما يعرّض صحة طفلك للخطر إذا تناول كميات كبيرة من السكريات، لذا امنعي طفلك من تناول الحلويات والسكريات إلا بكميات محدودة وتحت إشرافك، حتى لا يفرط في تناولها.



3- لا تسمحي بكسر روتين النوم

في العيد يحلو السهر، ولكن لا يجب أن تتركي طفلك فريسة للسهر وتسمحي بكسر روتين نومه.. يكفي أن تسمحي له بالتأخر عن موعد نومه ساعة واحدة فقط، حتى يتمكن من العودة إلى روتين نومه الطبيعي بسهولة بعد العيد دون أن تتأثر صحته بالسهر.



4- لا تسمحي لطفلك بالخروج دون إذنك

في خضم ازدحام العيد بالأنشطة والمقابلات، قد تتركي طفلك يخرج دون رقابة، وهو ما يشكّل خطراً كبيراً عليه، إذ يمكن أن يذهب طفلك إلى مكان غير آمن، أو يخرج بصحة أشخاص غير موثوق فيهم، أو يمارس نشاطاً يعرّضه للخطر، لذا أكدي على طفلك أن الخروج يجب أن يكون بإذن منكِ، على أن تعرفي تفاصيل خروجه، إلى أين سيذهب، ومع مَن، ماذا سيفعل، ومتى سيعود.



5- امنعي طفلك من الألعاب الخطيرة

عض الألعاب ليست آمنة، مثل الألعاب النارية، أو ألعاب الملاهي غير المسموح بها للأطفال، لذا يجب أن يكون لعب طفلك تحت إشرافك حتى لا يمارس نشاطاً يعرّضه للخطر.