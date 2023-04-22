العيد بما يحمله من بهجة هو فرصة مثالية لإنهاء الخلافات الزوجية، وبالتالي الإحتفال مع زوجك بحب وسعادة.



وفي ما يلي 5 طرق يمكن أن تساعدك على إنهاء الخلافات الزوجية، وجعل العيد بداية لعلاقة أكثر سعادة واستقراراً:

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1- البداية من الاهتمام بنفسك

الاهتمام بنفسك بداية الوصول لقلب زوجك، فاهتمامك بجمال بشرتك وشعرك واختيار عطرك وملابسك ومكياجك بمثابة رسالة إلى زوجك تعبر عن اهتمامك به ورغبتك في التواصل والحب، لذا باشري بالاهتمام بنفسك كخطوة أولى لإنهاء الخلافات الزوجية.



2- اجعلي البيت مكاناً يشجع على الاسترخاء

البيت غير المرتب وغير النظيف يؤثر على الحالة المزاجية لأفراد الأسرة، لذا احرصي على تنظيف وترتيب بيتك، وضعي المفروشات الفاخرة الجديدة، أشعلي الشموع وعطّري المنزل، بحيث يكون البيت مكاناً هادئاً ومريحاً للأعصاب مما يشجع على التواصل والمحبة.



3- أعدي أصناف الطعام التي يفضلها

قالوا قديماً الطريق لقلب الرجل معدته، والمعنى وراء هذه المقولة أن إعداد أصناف الطعام التي يفضلها الزوج يعتبر بمثابة رسالة من الزوجة أنها تهتم بزوجها وتقدره وتبذل الجهد من أجل سعادته. لهذا، استغلي العيد وأعدي مائدة عامرة بأصناف الطعام التي يفضلها حتى يشعر باهتمامك وتقديرك له.



4- تواصلي مع عائلته

في العيد يتواصل الأهل، لذا فهو فرصة مثالية للتواصل مع أهل زوجك ودعوتهم إلى منزلك وإكرامهم، أو تلبية دعواتهم وتقديم الهدايا لهم، مما يزيد المحبة والروابط بينك وبين عائلة زوجك، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على علاقتك بزوجك.



5- خصصي وقتاً لزوجك

في خضم أنشطة العيد الكثيرة، خططي لقضاء وقت خاص مع زوجك.. تواصلي معه عبر الحديث اللطيف، واللمسات الحنونة، والتصرفات الرومانسية، فهذا الوقت الخاص سوف يعزز الانسجام والتفاهم بينكما، ويذيب الخلافات. (نواعم)