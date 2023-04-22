شاهدوا كيف أصبحت "لولوة"... شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها! (صور)

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احتفلت النجمة شريهان بعيد ميلاد ابنتها الكبرى لولوة، ونشرت صورة حديثة لها مع تعليق أكدت فيه أن لولوة مصدر قوتها وسعادتها.إذ نشرت شريهان صورة حديثة لابنتها لولوة علاء الخواجة، عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت طيبة يا أميرتي وقوتي وسعادتي".