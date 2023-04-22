Advertisement

المرأة

شاهدوا كيف أصبحت "لولوة"... شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها! (صور)

Lebanon 24
22-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1059837-638177955241414386.png
Doc-P-1059837-638177955241414386.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت النجمة شريهان بعيد ميلاد ابنتها الكبرى لولوة، ونشرت صورة حديثة لها مع تعليق أكدت فيه أن لولوة مصدر قوتها وسعادتها.

إذ نشرت شريهان صورة حديثة لابنتها لولوة علاء الخواجة، عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت طيبة يا أميرتي وقوتي وسعادتي".
Advertisement

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-04-22
11:00 | 2023-04-22
08:00 | 2023-04-22
05:00 | 2023-04-22
02:00 | 2023-04-22
23:00 | 2023-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website