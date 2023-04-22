فنانة مصرية بعد استدراجها لمقلب رامز جلال: تعرضت لصدمة نفسية

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صارحت الفنانة عارفة عبد الرسول جمهورها بكل تفاصيل وقوعها ضحية الحلقة الأخيرة من مقلب الفنان رامز جلال " رامز نيفر إند "، مؤكدة أنها تعرضت لصدمة نفسية تحتاج للتعافي منها قبل أن ترد على ما فعله رامز جلال بها.وقالت عارفة بوضوح إنها لم تكن تعلم بقصة المقلب نهائيا، وسردت الواقعة من بدايتها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك قائلة: "اتصلت بيا واحدة وبكل الحب قالتلي احنا بنفتخر بيكي ونفسنا تحضري معانا افتتاح محل فى البوليفارد".وتابعت: "من فرحتي مسألتش محل ايه لان كان نفسي اروح السعوديه وكل اللى شغلنى الوقت وزنقه رمضان بس البنت كانت شاطره وعرفت تدبر الميعاد، أخلص تصوير واطلع ع المطار الحق اخر طياره افتتح المحل واطلع ع المطار...كده يعنى صد رد ولكم ان تتخيلوا الارهاق والتعب".وأضافت: "من اول ماحطيت رجلي فى المطار وانا باعامل كملكة..خدمة مرحبا وكبار زوار وحوسة...وصلت اخدتني عربيه فارهه الى فندق هيلتون الرياض ونزلت فى حته نتفه سويت يجرى فيه الخيل وكل حاجه تاتش بقيت خايفه المس حاجه تفرقع فى وشى...الروم سيرفز كل شويه يخبطوا جايبين تحيه من مدير الاوتيل وكارت بالانجليزى معناه ان اداره الاوتيل فى غايه الانفشاح لاستقبالي".واستطردت: "افتح التليفزيون الاقى صوري بفيديو لطيف وقد ايه احنا مش مصدقين انك معانا...تخيلوا معايا بس الحاله اللى انا فيها...الصبح جم بنات كوافير وماكيير والبنت اللى اتصلت بيا واسمها شريفة...بقت تسالنى اسئله عرفت بعدين انها بتشوف شغلها...اطمنت عليا لانى جايه من تصوير واصرت انى اطلب اكل قبل ماننزل".وأردفت: "وصلت قابلتني المذيعه الجميله كارلا المريحة للعين والقلب وخضت تجربه السهم والخيل وانا فرحانه وقصيت الشريط بمقص تحفه ودخلت ع المطعم اللى كل حاجه فيه بتلمع قوى والشياكه والجمال وانا بازداد سعاده وفرحه مافرحتهاش عمرى...ووصل الشيف الكبير هو انا فعلا استغربت شكله وقولت لنفسى انه شبه الارهابيين اسود ف اسود كده...وانا مشرئبه قوى وحاسه انى يسرا ولا مرفت امين...هوب لبست التورتايه".واختتمت عارفة عبد الرسول حديثها قائلة: "انتوا متخييلين...طلعت سابع سما ونزلت على جدور رقبتي...مش مهم المقلب..صدمتى النفسيه محتاجه علاج فعلا...انا باحب رامز من زمان وعارفه أنه الواد الشقي بتاع العيله وفرحانه بيه انه ماسك فى الواد ده ومش بيتغير حتى افلامه شقيه....لكن برضه مش كده...يعنى افرض جرى لي حاجه...انا طول عمري صريحه معاكم وفعلاً ماكنتش اعرف وده اللى حصل...اما الست شريفه والسيد رامز ليهم روقه بس اتعالج من الصدمه الاول".ورد بعض جمهورها مؤكدا أن ضيوف رامز على علم مسبق بالمقلب، فقالت عارفة: "عيب انا مش كدابة"، وأضافت: "وحياة ولادي ماكنت اعرف انه رامز اللى حكيته هو اللي حصل بالظبط".