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المرأة

هيفا وهبي في أزمة.. ما قصّتها مع والدها؟!

Lebanon 24
23-04-2023 | 08:00
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ذكر موقع "نواعم" أنّ النجمة هيفاء وهبي كلفت محاميها مُجدداً متابعة المسألة التي أثيرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي حملت اتهامات لـ"هيفا" بأنها لا تتابع شؤون والدها الصحية الذي يعاني من متاعب جسدية خلال الفترة الأخيرة.
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وكانت رسائل صوتية سُرّبت بصوت محمد وهبي، والد هيفا، تقول إنه يعاني من أزمة صحية ويحتاج للعلاج ويعمل على التواصل مع ابنته لكنه لا يمكنه ذلك. وعندها، تدخل أحد المقربين منه واستغل هذه الرسائل وسربها للصحافة ونُشرت في وقت يعرف المقربون من هيفاء أن الأخيرة تُخصص مبالغ شهرية لعائلتها، بحسب "نواعم". 
 
إلى ذلك، أصدر أبناء محمد وهبي بياناً استنكروا فيه تسريب تسجيلات صوتية بصوت والدهم يطلب فيها مساعدات عينية ومالية، معلنين براءة شقيقتهم "هيفا"، مؤكدين أنها على دراية بكل ما يجري بشأن والدهم وأنه لا يحتاج للمال بشأن عملية جراحية من المتوقع إجراؤها قريباً.

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