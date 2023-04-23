هازال كايا مهدّدة بالسجن

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تستمتع هازال كايا بطلة العشق الممنوع بوقتها مع أسرتها بعد أن أنجبت طفلتها الثانية ثريا ليلي قبل شهور؛ حيث تقضي حالياً فترة إجازتها مع أطفالها وزوجها قبل أن تستأنف تصوير أعمالها الدرامية خلال موسم الصيف الحالي.نشرت المواقع والصحف التركية أن محامي موسى أوزهان يطالب بسجن هازال كايا لمدة سنة وأربعة شهور بعد أن نشرت تغريدة خاصة عبر تويتر لدعم إيزغي مولا المتهمة بإهانة موسى.وجدير بالذكر أن إيزغى مولا التي تواجه تهمة الحبس خمس سنوات بعد إساءتها لموسى أوزهان بسبب نشر رسالة لإحدى الفتيات تتهمه بإغتصابها مما دفعها للإنتحار، ووقتها قام محامي موسى بتقديم طلب محاكمة موكله خارج السجن ووافقت عليه المحكمة مما دفع إيزغي للإعلان عن غضبها والإساءة له عبر السوشيال ميديا.موسم جديدعلى صعيد آخر، كانت هازال كايا قد صرحت في آخر حواراتها الصحفية إستعدادها لتقديم الموسم الثاني من مسلسل "منتصف الليل في بيرا بالاس" الذي كان تعاونها الأول عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية وحقق نسب مشاهدة عالية وقت عرضه عبر شاشة المنصة.وتدور أحداثه حول صحفية تدخل إحدى القصور الأثرية بإسطنبول، فتجد نفسها في عالم الماضي وتعيش مغامرة مثيرة في هذه الليلة. (نواعم)