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المرأة

بعد انفصال دام 6 أشهر.. الممثلة السورية الشهيرة تعود لزوجها وكلمات غزل بين الإثنين (صورة)

Lebanon 24
24-04-2023 | 05:00
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أفادت تقارير فنية عديدة عن عودة الممثلة السورية نسرين طافش إلى زوجها السابق المصري، طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوي، بعد مرور نحو 6 أشهر على انفصالهما.
 
 
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وجاءت هذه الأنباء بعدما علق شرقاوي على منشور نسرين بموقع إنستغرام قائلا: "سعيد وفخور أن انت أنا"، لترد عليه: "أحبك يا حبيبي"، ليعلن الثنائي عودتهما مرة أخرى.
 
 
 
 
وعادت نسرين لمتابعة طبيب الأسنان عبر حسابها في إنستغرام، بعدما قامت بإلغائه وحذف جميع الصور التي كانت تجمعهما في وقت سابق.

وكانت طافش قد أعلنت في الثاني شهر تموز2022، ارتباطها بشكل رسمي، حيث نشرت صورة ليدها في يد رجل ويرتديان خاتم الزواج، من دون أن تكشف هوية زوجها عبر موقع إنستغرام، وعلقت قائلة: "جمع الله ما بينهما، بارك الله في هذا التجمع وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد".(فوشيا)

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