21
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
11
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعمر الـ 54 كيف تحافظ جنيفير لوبيز على رشاقتها؟ زوجها يكشف
Lebanon 24
24-04-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الممثل الأميركي بن أفليك بعض الحقائق عن زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، في مقابلة له مع برنامج The Drew Barrymore Show يوم الجمعة.
وفي سؤال للممثلة والمقدمة درو باريمور عن اللياقة البدنية التي تتمتع بها لوبيز في سن الـ 54 فهي من مواليد عام 1969 ، كشف أفليك أنه سيشارك "شيئًا سيزعجها"، قائلًا "جينيفر تأكل ما تريد.. بيتزا، كوكيز، آيس كريم… كل شيء".
Advertisement
وتابعت باريمور أسئلتها عما إذا كان السر في المثابرة على الرياضة للحفاظ على شكلها المناسب بشكل لا يمكن إنكاره، فكان رد أفليك: "أنها تتدرب بشكل جيد.. أعني، أنا أتدرب أيضًا لكنني لا أبدو سحريًا في العشرين من العمر، تعرفين ما أعنيه؟"، مشيرًا الى أن "جينيفر لوبيز تأكل كل ما تريد وما زالت تبدو في الـ20".
وتابع: "نعم هناك التزام وانضباط حقيقي في التدريب. ولكن هناك أيضًا شيء خارق فيها وهو حقيقي. إنها أجمل امرأة في العالم، تبدو مذهلة".(lbci)
Advertisement
الأكثر قراءة
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
Lebanon 24
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
12:47 | 2023-04-23
23/04/2023 12:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
15:17 | 2023-04-23
23/04/2023 03:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
16:20 | 2023-04-23
23/04/2023 04:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
13:45 | 2023-04-23
23/04/2023 01:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تحتفل بخطوبتها على إعلاميّ عراقي.. وفيديو خاص من منزلها
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تحتفل بخطوبتها على إعلاميّ عراقي.. وفيديو خاص من منزلها
15:24 | 2023-04-23
23/04/2023 03:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:00 | 2023-04-24
بعد انفصال دام 6 أشهر.. الممثلة السورية الشهيرة تعود لزوجها وكلمات غزل بين الإثنين (صورة)
02:00 | 2023-04-24
بـ" توب" مكشوف.. زوجة الفنان مروان خوري تستعرض سيارتها الفارهة (صور)
23:00 | 2023-04-23
نتائج فورية لتطبيق صودا الخبز على انتفاخ جيوب العينين
16:00 | 2023-04-23
أي زيوت نباتية هي الأفضل لتنظيف البشرة؟
14:00 | 2023-04-23
هازال كايا مهدّدة بالسجن
11:00 | 2023-04-23
هل استخدام الثلج على البثور فعال؟
فيديو
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
24/04/2023 16:22:27
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
24/04/2023 16:22:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
24/04/2023 16:22:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact