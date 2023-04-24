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المرأة

بعمر الـ 54 كيف تحافظ جنيفير لوبيز على رشاقتها؟ زوجها يكشف

Lebanon 24
24-04-2023 | 08:00
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كشف الممثل الأميركي بن أفليك بعض الحقائق عن زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، في مقابلة له مع برنامج The Drew Barrymore Show يوم الجمعة.

وفي سؤال للممثلة والمقدمة درو باريمور عن اللياقة البدنية التي تتمتع بها لوبيز في سن الـ 54 فهي من مواليد عام 1969 ، كشف أفليك أنه سيشارك "شيئًا سيزعجها"، قائلًا "جينيفر تأكل ما تريد.. بيتزا، كوكيز، آيس كريم… كل شيء".
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وتابعت باريمور أسئلتها عما إذا كان السر في المثابرة على الرياضة للحفاظ على شكلها المناسب بشكل لا يمكن إنكاره، فكان رد أفليك: "أنها تتدرب بشكل جيد.. أعني، أنا أتدرب أيضًا لكنني لا أبدو سحريًا في العشرين من العمر، تعرفين ما أعنيه؟"، مشيرًا الى أن "جينيفر لوبيز تأكل كل ما تريد وما زالت تبدو في الـ20".

وتابع: "نعم هناك التزام وانضباط حقيقي في التدريب. ولكن هناك أيضًا شيء خارق فيها وهو حقيقي. إنها أجمل امرأة في العالم، تبدو مذهلة".(lbci)

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