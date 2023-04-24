5 أشياء تسبب المشاكل مع حماتك.. احذريها

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تتجاهل بعض الزوجات أن الحماة هي أم، فتبدأ في التعامل معها بندية وأسلوب عنيف، الأمر الذي ينتج عنه مشاكل لا حصر لها، وهو ما يسبب عدم استقرار العلاقة مع الزوج بالتبعية، لذا من المهم أن تحافظي على علاقة جيدة بحماتك، وألا تتصرفي على نحو يزعجها.وفيما يلي 5 أشياء تسبب اندلاع المشاكل مع حماتك، احذري منها وتجنبيها حتى تنعمي بعلاقة جيدة مع حماتك مما ينعكس على علاقتك بزوجك. تابعي القراءة.1- انتقاد أسلوبها في التربيةانتقاد بعض الصفات في زوجك التي تكوّنت نتيجة أسلوب تربية والدته، والتركيز أمام حماتك على أن أسلوبها في التربية هو السبب في عيوب زوجك، أمر غير لطيف على الإطلاق، ويثير غضب حماتك، لذا لا تنتقدي صفات زوجك السيئة، ولا أسلوب تربيتها له.2- رفض مساعدتها في رعاية طفلكخوفك على طفلك يدفعكِ أحياناً إلى رفض مساعدة حماتك في رعايته بأسلوب عنيف، ولكن لا داعي للقسوة أو الرفض أصلاً، فلا تنسي أن حماتك هي من أنشأت زوجك، وهي تحب حفيدها وحريصة عليه، فلا ترفضي مساعدتها، وعندما تتصرف بأسلوب لا يعجبك مع طفلك، وجهي لها ملاحظة بأسلوب لطيف، ولكن لا تستبعديها بالكامل وتكسري قلبها حتى لا تكون عنيفة في المقابل وتبدأ المشاكل.3- الشكوى من زوجكحماتك هي أم، لذا عندما تسمع شكواكِ المستمرة من ابنها، لن تكون سعيدة، وغالباً لن تنصفك، فوفري على نفسك المشاكل، ولا تشكي زوجك إلى والدته حتى لا تزرعي الضغينة داخلها.4- انتقاد مهاراتها في المطبخانتقاد مهارات المرأة في المطبخ يثير حفيظتها ويجعلها غاضبة، لاسيما إن كانت هذه المرأة هي حماتك، فلا تقتربي من هذه المنطقة أبداً حتى لا تتورطي في المشاكل.5- رفض قضاء الأعياد والمناسبات معهابالتأكيد ترغبين في قضاء الأعياد والمناسبات مع عائلتك، ولكن يجب أن تتحلي بالعدل، وأن تقسمي الأعياد والمناسبات بالتساوِ بين عائلتك وعائلة زوجك، فحماتك لها حق في قضاء الأعياد والمناسبات مع ابنها وأحفادها. وفي المرات التي تقررون فيها قضاء العيد مع عائلتك، اتركي لزوجك مهمة إخبار والدته، حتى لا تغضب منكِ، فهو يعلم كيف يتحدث معها دون أن يغضبها. (نواعم)