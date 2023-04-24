بعد حقن البوتوكس.. تأكدي من عدم ارتكاب هذه الأخطاء

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في هذه الأيام، تختار العديدات من النساء الحصول على البوتوكس من أجل إيقاف التطور السريع للتجاعيد وآثار التقدم في العمر على البشرة، وعلى الرغم من النتيجة المُبهرة التي تحصل عليها السيدات، فإن النتيجة ليست دائمة، بل هناك مجموعة من الأخطاء التي تسرع فشل البوتوكس.لذلك، عليكِ التعرف على هذه الأخطاء لتجنبها، والاستمتاع بالنتيجة على المدى الطويل.أخطاء تفسد نجاح البوتوكس:1. التمرّن مباشرة بعد العملية:عندما تمارسين الرياضة، فإنكِ تجهدين عضلاتكِ، ما يؤدي إلى تقلصها، ويقلل آثار الحقن، بالإضافة إلى ذلك يؤدي التمرن إلى زيادة تدفق الدم، ما قد يتسبب في تآكل البوتوكس في وقت أقرب من المعتاد. ولمكافحة ذلك، يوصى بتجنب النشاط الشاق لمدة 24 ساعة على الأقل بعد الإجراء، ويفضل لأكثر من 72 ساعة.2. التدخين:ربما تعرفين بالفعل الآثار الجانبية الخطيرة للتدخين والسجائر الإلكترونية، لكن هل تعلمين أنها يمكن أن تتداخل مع البوتوكس أيضاً؟.. يتسبب النيكوتين في تدهور الكولاجين، ويدمر خلايا الجلد، ويمنع البوتوكس من القيام بما يقصد القيام به.عندما تدخنين، فإن ذلك يتسبب في تكوين خطوط دقيقة حول فمكِ وعينيكِ، لا يمكن لأي كمية من البوتوكس أن تقلل منها، ولا يوجد وقت محدد يجب أن تنتظريه لبدء التدخين بعد العملية؛ إذا كان هناك أي شيء، فمن الأفضل الإقلاع عن التدخين تماماً.3. النوم على وجهك:نعم، شيء بسيط مثل النوم على وجهكِ يمكن أن يتصدى لآثار البوتوكس، وكذلك النوم على جانبك يمكن أن يفعل الشيء نفسه، من خلال الاستلقاء في هذه المواقف، فإنك تسمحين للبوتوكس بالانتقال إلى أجزاء أخرى من وجهكِ، لذلك بعد تلقي الحقن، ابذلي قصارى جهدك للنوم على ظهرك طوال الليل.نحن نفهم أنه قد يكون من الصعب التحكم في وضع نومكِ، خاصة إذا كنتِ شخصاً يتحرك كثيراً في الليل، لكن إذا كان بإمكانكِ تجنب التدحرج على وجهكِ أو جانبكِ، فسيضمن ذلك بقاء البوتوكس في مكانه. (زهرة الخليج)