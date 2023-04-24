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المرأة

لكل سيدة حامل.. هذه أفضل الوجبات الخفيفة قبل النوم

Lebanon 24
24-04-2023 | 16:00
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لا يجب الإفراط في الطعام أثناء الحمل، لكن الوجبات الخفيفة قد تساعد على الإحساس بالشبع في وقت متأخر من الليل، والحصول على نوم مريح ليلاً، وتلبية احتياجات نمو الجنين.

وفعلياً، فإنه على الحامل أن تتذكر أن من الضروري أن تكون وجبتها قبل النوم صغيرة، لأن الشبع في منتصف الليل لا يجعل النوم مريحاً.
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ووفق موقع "ليفينغ سترونغ"، تعتبر المقرمشات والفشار من أفضل الوجبة الخفيفة قبل النوم، خاصة إذا أُضيف القليل من الجبن إليها.

ومن الوجبات المناسبة قبل النوم: المكسرات، لأنها غنية بالبروتين، شرط ألا تزيد عن ثلث كوب، لأنها غنية بالدهون أيضاً.

أما السكريات، فأفضلها الفواكه، مثل الموز أو الفراولة، ويمكن تناول اللبن معها، مع ملعقة صغيرة من العسل حسب الرغبة.

ويمكن تناول حبوب الشوفان مع الفاكهة، أو سندويش جبن مشوي، على أن يكون الخبز من الحبوب الكاملة، أو شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز، أو حبوب الإفطار مع الفاكهة، والحليب.
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