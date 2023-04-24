أخطاء تؤدي إلى جفاف الشعر... تجنّبيها فوراً

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- الإفراط في غسله أو استخدام شامبو قاسٍ يزيل الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر.- تجفيف الشعر بشكل مُتكرر، وخاصةً مع استخدام منتجات التصفيف التي تحتوي على الكحول، أو أجهزة فرد الشعر التي تعتمد على الحرارة مثل مكواة التجعيد.- تطبيق العلاجات الكيماوية، بما في ذلك الأصباغ، ومواد فرد أو تجعيد الشعر التي تسبّب هشاشة الشعر وجفافه.ولكن رغم ذلك هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكنِك من خلالها مواجهة جفاف الشعر، مثل:- التقليل من عدد مرات غسل الشعر في الأسبوع، يكفي مرة أو مرتين بدلاً من غسله بشكل يومي.- استخدام شامبو خفيف من مواد لطيفة لمواجهة جفاف الشعر.- استخدام مرطّب للحفاظ على الطبقة الواقية المحيطة بالشعر، وللحفاظ على الزيوت الطبيعية.- تدليك الشعر وفروة الرأس باستخدام زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند لتجديد الرطوبة.