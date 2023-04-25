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المرأة

طرق طبيعية لتأخير ظهور علامات الشيخوخة على البشرة.. احرصي على اتباعها

Lebanon 24
25-04-2023 | 11:00
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نحلم جميعاً ببشرة شابة طوال العمر، لكن مع مرور الوقت نحصل جميعًا على خطوط واضحة على وجوهنا. من الطبيعي أن يفقد وجهنا شبابه رويداً رويداً. بالتالي مع التقدم في العمر نلاحظ أن بشرتنا أصبحت أرق وأكثر جفافاً. وتتحكم جيناتنا إلى حدٍّ كبير في وقت حدوث هذه التغيرات. والمصطلح الطبي لهذا النوع من الشيخوخة هو "الشيخوخة الذاتية".
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فما الطرق التي نؤخر بها ظهور علامات الشيخوخة على بشرتنا؟ 

احمِي بشرتك من أشعة الشمس كل يوم:
سواء كنت تقضين يومًا على الشاطئ، أو تقومين ببعض المهمات، فإن الحماية من أشعة الشمس ضرورية. يمكنك حماية بشرتك بالبحث عن الظل، والتستر بملابس واقية من الشمس، مثل: قميص خفيف الوزن، بكمين طويلين، وسراويل، وقبعة واسعة الحواف، ونظارات شمسية مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية، واستخدام واقٍ من الشمس واسع الطيف SPF 30 (أو أعلى)، ومقاوم للماء.

 
ضعي مستحضر التسمير الذاتي بدلًا من الحصول على "تان":
في كل مرة تقررين الحصول فيها على اللون "البرونزاج" الساحر، وأخذ حمام شمسي لتغيير لون بشرتك، فأنتِ تساعدينها على الشيخوخة قبل الأوان. نعم! فهذه الحرارة التي تساعدك على تغيير لونك تنبعث جميعها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي تعجل بسرعة تقدم بشرتك في العمر.

توقفي عن التدخين:
يسرع التدخين بشكل كبير سرعة تقدم البشرة في العمر. فهو يسبب التجاعيد، ويمنحك بشرة باهتة شاحبة، لذا إن كنتِ تدخنين، توقفي عن تدمير بشرتك.

تناولي نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً:
تشير نتائج بعض الدراسات إلى أن تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة قد يساعد في منع الضرر، الذي يؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة.


نظفي بشرتك بلطف:
يمكن أن يؤدي تنظيف بشرتك إلى تهيجها. ويؤدي تهيج بشرتك إلى تسريع شيخوخة الجلد، بينما يساعد الغسيل اللطيف على إزالة التلوث والمكياج والمواد الأخرى دون تهيج بشرتك.

اغسلي وجهك مرتين في اليوم.. وبعد التعرق الشديد:
يؤدي التعرق، خاصة عند ارتداء القبعة أو الخوذة أو الحجاب، إلى تهيج الجلد؛ لذلك عليك غسل بشرتك بأسرع ما يمكن بعد التعرق. (زهرة الخليج) 

 



المصدر: زهرة
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