ميغان ميركل باطلالة مختلفة .. "لوك" جديد يبهر المتابعين

قامت ميغان ماركل بمداخلة غير متوقّعة يوم الاثنين 24 نيسان. ولم يتضمّن التعليق أسباب غيابها عن تتويج الملك تشارلز، ولا الردّ على ما كشف عنه المبعوث الخاص حول روايات عن جمعيتها السابقة. فضّلت دوقة ساسكس تكريم صديقها القديم، المصور البريطاني الشهير من أصل نيجيري Misan Harriman، خلال مؤتمر نظّمته جمعية TED في نيويورك.

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في مقطع فيديو تمهيدي تمّ عرضه على الجمهور قبل خطاب الفنّان مباشرة، كشفت زوجة الأمير هاري عن نفسها بمظهر جديد تماماً. لون شعر بنّي جديد مع إضاءات ضاربة إلى الحمرة وبراشينغ فائق النعومة، غيّر من شلاّلات شعرها الغامق الذي تعوّدنا عليه... وجه مبتسم، وبشرة مشرقة، وخدّين ورديّين، وفم مطلي باللمعان ونظرة متألّقة: ظهرت الممثلة الأميركيّة أفضل من أيّ وقت مضى على الشاشة. أسلوب أضاف الكثير من السحر إليها.

"المتحدث التالي لديه عين لا مثيل لها للصور الجميلة. قالت والدة آرتشي وليليبيث في مقطع الفيديو القصير هذا: "لقد اختبرت موهبته شخصيّاً لأنّه التقط العديد من المراحل المهمّة لي ولعائلتي".



في الواقع، دعت عائلة ساسكس ميسان هاريمان لتصوير حمل ميغان في عام 2021، وكذلك كان هو أوّل من صوّر الأميرة ليليبت في حزيران2022. وأضافت عن صديقها المعروف بتصويره الفوتوغرافي لحركة Black Lives Matter "حياة السود مهمّة": "لقد التقطت عدسته كلّ شيء، الأحداث التي غيّرت العالم، واللحظات غير المرئيّة التي كنّا جميعاً بحاجة ماسّة إلى رؤيتها، وبعض الوجوه الأكثر شهرة على هذا الكوكب".



بعد الحفل، شكر ميسان هاريمان صديقته على دعمها. "كانت دوقة ساسكس لطيفة بما يكفي لتقديمي على خشبة المسرح من أجل مؤتمر TED الذي يتعلّق بي. شكراً على الدعم ميغ "، علّق في منشور تمّت مشاركته على حسابه على Instagram مؤخراً. (النهار)