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المرأة

صديقة إيلون ماسك السابقة "تعطي" صوتها لأغاني الذكاء الاصطناعي!

Lebanon 24
26-04-2023 | 14:00
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أبدت المغنية الكندية غرايمز، قبولها باستخدام صوتها في أغنيات يجري إنشاؤها عبر برامج الذكاء الاصطناعي، شرط أن تحصل على نصف العائدات التي تحققها هذه الأعمال الجديدة.

وأشارت الموسيقية البالغة من العمر 35 عاماً، في منشور عبر إنستغرام، إلى أن تقاسم العائدات سيكون معادلاً "لأي تعاون مع فنان".
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وتابعت "لا تترددوا في استخدام صوتي من دون مواجهة أي عقوبة"، مضيفةً "ليست لدي أي التزامات قانونية" تجاه طرف ثالث أو شركة تسجيل أو جهة موزعة.

وجاء موقف نجمة الموسيقى الإلكترونية بعد أيام على نشر أغنية مزيفة للمغنيين الكنديين درايك وذي ويكند جرى إنشاؤها باستخدام أحد برامج الذكاء الاصطناعي.

وأزيلت أغنية "هارت أون ماي سليف" (Heart on my sleeve) التي حصدت ملايين الاستماعات، بعد أيام قليلة من نشرها، وذلك نزولاً عند طلب "يونيفرسال ميوزيك غروب" التي تتولى تمثيل المغنيين الكنديين.

ومنذ طرح روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" في نهاية تشرين الثاني الماضي، احتدم النقاش في شأن البيانات المستخدمة لإنشاء محتوى جديد واحترام الملكية الفكرية.

وغرايمز هي شريكة حياة إيلون ماسك السابقة ولها منه ابنان، أحدهما من أم بديلة.
المصدر: العربية
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