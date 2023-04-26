16
o
بيروت
16
o
طرابلس
21
o
صور
16
o
جبيل
0
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فنانة شهيرة تحتفل بعيد الفطر بالجلباب الصعيدي في أجواء الريف
Lebanon 24
26-04-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الفنانة جنّات بعيد الفطر المبارك بطريقة مميزة وجديدة حيث خضعت لجلسة تصوير أثناء تواجدها في صعيد مصر للاحتفال بالعيد مع أهل زوجها المحامي محمد عثمان.
ونشرت جنّات عدداً من الصور التي بدت فيها بالجلباب الصعيدي، وعلّقت عليها قائلةً: "العيد مستمر في الصعيد، كل عام وأنتم بخير".
Advertisement
يُذكر أن أحدث أعمال جنّات، هي أغنية "التفاحة والفراولة" والتي حققت نسبة مشاهدات تخطّت المليون مشاهدة في وقت قصير على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات باسم عادل وألحان محمد الصاوي. (لها)
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن... إشتباکات عنیفة في صحراء الشویفات
Lebanon 24
الآن... إشتباکات عنیفة في صحراء الشویفات
10:21 | 2023-04-26
26/04/2023 10:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جرثومة قد تكون "صامتة" تسبب السرطان.. و75% من اللبنانيين مصابون بها!
Lebanon 24
جرثومة قد تكون "صامتة" تسبب السرطان.. و75% من اللبنانيين مصابون بها!
02:30 | 2023-04-26
26/04/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدث عن زلزال قد تصل قوّته إلى 8 على مقياس ريختر... العالم الهولنديّ يُحذّر مواطني المنطقة العربيّة: تأهبوا
Lebanon 24
تحدث عن زلزال قد تصل قوّته إلى 8 على مقياس ريختر... العالم الهولنديّ يُحذّر مواطني المنطقة العربيّة: تأهبوا
12:07 | 2023-04-26
26/04/2023 12:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى المقود لم يسلم من السرقة: سيارة ممثلة لبنانية تتعرّض للخلع والتكسير.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
حتى المقود لم يسلم من السرقة: سيارة ممثلة لبنانية تتعرّض للخلع والتكسير.. شاهدوا الصور
02:00 | 2023-04-26
26/04/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-04-26
26/04/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2023-04-26
صديقة إيلون ماسك السابقة "تعطي" صوتها لأغاني الذكاء الاصطناعي!
08:00 | 2023-04-26
بين الرجال والنساء.. من رحلته أسهل في إنقاص الوزن؟
05:00 | 2023-04-26
حلا شيحة بإطلالة كاجوال من دون حجاب
02:00 | 2023-04-26
ميغان ميركل باطلالة مختلفة .. "لوك" جديد يبهر المتابعين
16:00 | 2023-04-25
كيت ميدلتون والأميرة ماري تتشابهان بكلّ شيء! (صور)
14:00 | 2023-04-25
شرب الماء لن ينظف بشرتك.. وهذا ما يفعله
فيديو
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
27/04/2023 00:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
27/04/2023 00:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
27/04/2023 00:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact