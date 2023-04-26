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المرأة

فنانة شهيرة تحتفل بعيد الفطر بالجلباب الصعيدي في أجواء الريف

Lebanon 24
26-04-2023 | 16:00
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احتفلت الفنانة جنّات بعيد الفطر المبارك بطريقة مميزة وجديدة حيث خضعت لجلسة تصوير أثناء تواجدها في صعيد مصر للاحتفال بالعيد مع أهل زوجها المحامي محمد عثمان.

ونشرت جنّات عدداً من الصور التي بدت فيها بالجلباب الصعيدي، وعلّقت عليها قائلةً: "العيد مستمر في الصعيد، كل عام وأنتم بخير".
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يُذكر أن أحدث أعمال جنّات، هي أغنية "التفاحة والفراولة" والتي حققت نسبة مشاهدات تخطّت المليون مشاهدة في وقت قصير على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات باسم عادل وألحان محمد الصاوي. (لها) 
المصدر: لها
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