فنانة شهيرة تحتفل بعيد الفطر بالجلباب الصعيدي في أجواء الريف

احتفلت الفنانة جنّات بعيد الفطر المبارك بطريقة مميزة وجديدة حيث خضعت لجلسة تصوير أثناء تواجدها في صعيد مصر للاحتفال بالعيد مع أهل زوجها المحامي محمد عثمان.



ونشرت جنّات عدداً من الصور التي بدت فيها بالجلباب الصعيدي، وعلّقت عليها قائلةً: "العيد مستمر في الصعيد، كل عام وأنتم بخير".

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