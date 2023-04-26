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المرأة
للحامل.. التغذية الصحية تحميكِ من الإجهاض
Lebanon 24
26-04-2023
|
23:00
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توصلت دراسة حديثة إلى أن التزام الحامل بنظام غذائي صحي، يقلل خطر تعرّضها للإجهاض.
الدراسة أُجريت في جامعة برمنغهام، ونُشرت نتائجها في موقع "مديكال إكسبريس"، حيث أفادت أن النظام الغذائي الذي يشمل الأطعمة الصحية مثل الخضروات، الفواكه، منتجات الألبان، الحبوب، المأكولات البحرية والبيض، يقلل خطر تعرّض الحامل للإجهاض.
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الدراسة هي نتاج تحليل بيانات 20 دراسة سابقة متخصصة في العادات الغذائية للحوامل خلال أشهر الحمل، وخلصت النتائج إلى أن تناول الفواكه أثناء الحمل يقلل خطر الإجهاض بنسبة 61%، بينما يقلله تناول الخضروات بنسبة 41%، أما منتجات الألبان فتقلل خطر الإجهاض بنسبة 37%، والحبوب تقلل الإجهاض بنسبة 33%، بينما يقلل تناول المأكولات البحرية والبيض الإجهاض بنسبة 19%.
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة على أسباب الإجهاض المفاجئ، إلا أن العلماء يرجحون أن نمط الحياة الصحي مهم للحفاظ على الحمل، وهو يشمل العادات الغذائية، ممارسة الرياضة وتجنب العادات السيئة مثل التدخين وشرب الكحوليات. (نواعم)
المصدر: نواعم
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