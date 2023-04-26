Advertisement

المرأة

للحامل.. التغذية الصحية تحميكِ من الإجهاض

Lebanon 24
26-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1060936-638181297052793237.PNG
Doc-P-1060936-638181297052793237.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصلت دراسة حديثة إلى أن التزام الحامل بنظام غذائي صحي، يقلل خطر تعرّضها للإجهاض.

الدراسة أُجريت في جامعة برمنغهام، ونُشرت نتائجها في موقع "مديكال إكسبريس"، حيث أفادت أن النظام الغذائي الذي يشمل الأطعمة الصحية مثل الخضروات، الفواكه، منتجات الألبان، الحبوب، المأكولات البحرية والبيض، يقلل خطر تعرّض الحامل للإجهاض.
Advertisement

الدراسة هي نتاج تحليل بيانات 20 دراسة سابقة متخصصة في العادات الغذائية للحوامل خلال أشهر الحمل، وخلصت النتائج إلى أن تناول الفواكه أثناء الحمل يقلل خطر الإجهاض بنسبة 61%، بينما يقلله تناول الخضروات بنسبة 41%، أما منتجات الألبان فتقلل خطر الإجهاض بنسبة 37%، والحبوب تقلل الإجهاض بنسبة 33%، بينما يقلل تناول المأكولات البحرية والبيض الإجهاض بنسبة 19%.

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة على أسباب الإجهاض المفاجئ، إلا أن العلماء يرجحون أن نمط الحياة الصحي مهم للحفاظ على الحمل، وهو يشمل العادات الغذائية، ممارسة الرياضة وتجنب العادات السيئة مثل التدخين وشرب الكحوليات. (نواعم) 
المصدر: نواعم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-04-26
14:00 | 2023-04-26
08:00 | 2023-04-26
05:00 | 2023-04-26
02:00 | 2023-04-26
16:00 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website