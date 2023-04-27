نحافتها المفرطة عرضتها للكثير من الانتقادات.. كم بلغ سعر اطلالة هذه النجمة التركية؟

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بعد أن نشرت المواقع التركية صور هاندا آرتشيل وتبدو قدميها بشكل نحيف كثيراً مما عرضها لحملات تنمر عبر صفحات السوشيال ميديا، قامت إحدى الصحف التركية بنشر العديد من التفاصيل الخاصة بإطلالة هاندا الأخيرة بإيطاليا حيث ذكرت أنها قامت بنشر ثلاث إطلالات لها بثلاث منشورات بيوم واحد عبر صفحتها الرسمية على الإنستقرام وصل سعرها لـ 300 ألف ليرة تركية. تعرضت هاندا آرتشيل بطلة "أنت إطرق بابي" لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر إحدى صورها الخاصة من إجازتها بإيطاليا خلال الساعات الماضية عبر صفحاتها على السوشيال ميديا بسبب نحافتها الزائدة، خاصة أن هاندا تتبع حمية غذائية قاسية منذ ما يقرب من عامين لم تتناول فيها الأرز والمعجبات مما جعلها تفقد الكثير من وزنها.بعد أن نشرت المواقع التركية صور هاندا آرتشيل وتبدو قدميها بشكل نحيف كثيراً مما عرضها لحملات تنمر عبر صفحات السوشيال ميديا، قامت إحدى الصحف التركية بنشر العديد من التفاصيل الخاصة بإطلالة هاندا الأخيرة بإيطاليا حيث ذكرت أنها قامت بنشر ثلاث إطلالات لها بثلاث منشورات بيوم واحد عبر صفحتها الرسمية على الإنستقرام وصل سعرها لـ 300 ألف ليرة تركية.

أما الفندق الذي كانت تقيم به خلال إجازتها بإيطاليا، فكان سعر الغرفة به 120 ألف ليرة تركية في اليوم الواحد.

وجدير بالذكر أن هاندا قضت إجازتها في إيطاليا برفقة حبيبها رجل الأعمال هاكان سابانجي قبل أن تعود لتركيا لتصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "الغريبان " الذي يجمعها ببوراك دينيز مجدداً بعد سنوات. (نواعم)