بطن شيرين عبد الوهاب يثير الجدل.. هل هي حامل فعلا؟

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل من جديد، بعد ظهورها أخيراً في برنامج "ET بالعربي" بوزن زائد وبطن منتفخة بشكل لافت، الأمر الذي جعل الكثيرين يتحدثون عن حملها من زوجها الفنان حسام حبيب.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تساءلوا ما اذا كانت شيرين حاملاً بالفعل أم أنها مجرد زيادة مفرطة في الوزن.

ومما جاء في التعليقات: "هي حامل؟"، "يارب يكون في حمل"، "لو مش حامل دي تبقى كارثة تغيرت كتير"، "شكلها حامل من حسام وهي مبسوطة"... وغيرها من التعليقات التي خمّنت حدوث حمل.

وكانت شيرين قد كشفت خلال اللقاء عن مفاجآت الحفل الذي ستحييه غداً الجمعة، 28 نيسان في الإمارات، حيث أكدت أنها ستقدّم الكثير من المفاجآت لجمهورها في الحفل الذي تعود به بعد فترة من الغياب عن حفلات دبي.

وقالت شيرين إنها ستقدّم خلال حفلها في دبي أغنيتين جديدتين، بالإضافة إلى مفاجأة ستقدّمها مع ابنتيها على المسرح، واللتين حرصت على اصطحابهما معها إلى دبي. (لها)