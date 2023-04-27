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المرأة

"سيدة العام".. 8 أسباب جعلت شاكيرا تستحق هذا اللقب

Lebanon 24
27-04-2023 | 14:00
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حققت النجمة الكولومبية، شاكيرا، إنجازاً فنياً جديداً، بعدما تم إعلان فوزها بلقب "سيدة العام" من "بيلبورد"، لتصبح بذلك أول لاتينية تفوز بهذه الجائزة على الإطلاق.
ومن المقرر أن يقام حفل تكريم شاكيرا تحت عنوان "المرأة اللاتينية في الموسيقى"، خلال مايو المقبل، ليعتبر الحفل الأول من نوعه، حيث استحدثت "بيلبورد" جائزة خاصة بمجال الموسيقى اللاتينية، لتكريم الفنانات والمبدعات اللاتي تركن بصمة قوية في صناعة الموسيقى، وجاءت "شاكيرا" على رأسهن.
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وتم الإعلان، سابقاً، عن حفل جوائز "المرأة اللاتينية في الموسيقى"، كنوع من التوسع في سلسلة بيلبورد Billboard الخاصة بـ"Women in Music"، والتي تهدف للارتقاء بمجال الموسيقى اللاتينية.


أبرز أسباب فوز شاكيرا بجائزة "سيدة العام":
أرجعت أسباب اختيار شاكيرا للفوز بجائزة "بيلبورد" في دوراتها الأولى، إلى ما يلي:
· تحطيم الأرقام القياسية مع أكبر ظهور باللغة الإسبانية للمرة الأولى في عام 2022، من خلال أغنية "Monotonía"، التي وصلت للمركز التاسع في قائمة "Billboard's Hot 100".
· أصبحت أغنية "Monotonía" الأكثر بثاً بعد 24 ساعة من إطلاقها على منصة سبوتيفاي Spotify، وكذلك الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب مع أكثر من 63 مليون مشاهدة، وتحطيم 14 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس.
· وصول أغنية "TQG" إلى أرقام قياسية على موقع يوتيوب في نفس يوم إطلاقها.

· بفضل تأثير شاكيرا في صناعة الموسيقى اللاتينية، وصلت العديدات من النساء اللاتينيات إلى أماكن متقدمة في كتابة وأداء الموسيقى الشخصية، لتصبح الشخصية المؤثرة الأولى في الموسيقى اللاتينية والموسيقى بشكل عام طوال حياتها المهنية.
· وصول مبيعات شاكيرا لأكثر من 95 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، لتصبح واحدة من أفضل النجوم مبيعاً، وأكثر اللاتينيات مبيعاً على الإطلاق.
· حصول شاكيرا على تصنيف الأفضل بين 10 فنانات بشكل عام على موقع يوتيوب، والنجمة اللاتينية الأكثر بثاً على سبوتيفاي.
· دور شاكيرا في الأعمال الخيرية، عن طريق مؤسستها الخاصة، بعدما جمعت أكثر من 40 مليون دولار، وفتح العديد من المدارس، ومساعدة أكثر من 150 ألف طفل، وما يقرب من 900 ألف أسرة. (زهرة الخليج)          
المصدر: زهرة
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