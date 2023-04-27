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المرأة
نصائح تمنحكِ حياة زوجية متجددة ومثيرة
Lebanon 24
27-04-2023
|
11:00
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الحياة الزوجية بحاجة إلى التجديد المستمر حتى لا يتسلل إليها الملل ويتحول إلى فتور يعرّض الزواج للانهيار.
وحتى تحصلي على حياة زوجية متجددة ومثيرة، طبقي النصائح التالية.
1- اذهبي مع زوجك إلى مكان جديد
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البيئة المحيطة تساهم في تجديد طاقة الحب بينكما، لذا احرصي على الذهاب مع زوجك إلى مكان جديد من وقت لآخر، حتى تشعرا بالحماس والتجديد.
2- التحديات المشتركة
فكرة التحدي مثيرة في حد ذاتها، وأن تتحدي زوجك في أمر ما، بالتأكيد ستشعران بالإثارة والتجديد. من فترة لأخرى ابحثي عن فكرة جديدة لتحدي مشترك بينك وبين زوجك، واحرصي على أن يكون التحدي مفيد لكما، مثل تحدي الالتزام بالطعام الصحي، أو التحدي بالاستمرار في ممارسة رياضة جديدة، أو التحدي لتحقيق هدف وظيفي أو مادي. واستمتعي بالتحديات التي تجدد حياتك الزوجية، وتدفع حياتك بشكل عام نحو الأفضل.
3- خوضا مغامرة جديدة
لا يوجد ما هو مثير أكثر من المغامرات. ابحثي مع زوجك عن أفكار لمغامرات جديدة تشعركما بالحماس والإثارة، مثل تجربة القفز بالمظلات، أو الغطس، أو تسلق الجبال، أو التخييم في الصحراء. فكري في مغامرات جديدة وتجارب فريدة تصنع لكما ذكريات جميلة، وتجعل زواجكما متجدداً ونابضاً بالحياة. (نواعم)
المصدر: نواعم
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