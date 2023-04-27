Advertisement

المرأة

نصائح تمنحكِ حياة زوجية متجددة ومثيرة

Lebanon 24
27-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1061199-638181948320762286.PNG
Doc-P-1061199-638181948320762286.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحياة الزوجية بحاجة إلى التجديد المستمر حتى لا يتسلل إليها الملل ويتحول إلى فتور يعرّض الزواج للانهيار.

وحتى تحصلي على حياة زوجية متجددة ومثيرة، طبقي النصائح التالية.
 
1- اذهبي مع زوجك إلى مكان جديد
Advertisement
البيئة المحيطة تساهم في تجديد طاقة الحب بينكما، لذا احرصي على الذهاب مع زوجك إلى مكان جديد من وقت لآخر، حتى تشعرا بالحماس والتجديد.
 
2- التحديات المشتركة
فكرة التحدي مثيرة في حد ذاتها، وأن تتحدي زوجك في أمر ما، بالتأكيد ستشعران بالإثارة والتجديد. من فترة لأخرى ابحثي عن فكرة جديدة لتحدي مشترك بينك وبين زوجك، واحرصي على أن يكون التحدي مفيد لكما، مثل تحدي الالتزام بالطعام الصحي، أو التحدي بالاستمرار في ممارسة رياضة جديدة، أو التحدي لتحقيق هدف وظيفي أو مادي. واستمتعي بالتحديات التي تجدد حياتك الزوجية، وتدفع حياتك بشكل عام نحو الأفضل.
 
3- خوضا مغامرة جديدة
لا يوجد ما هو مثير أكثر من المغامرات. ابحثي مع زوجك عن أفكار لمغامرات جديدة تشعركما بالحماس والإثارة، مثل تجربة القفز بالمظلات، أو الغطس، أو تسلق الجبال، أو التخييم في الصحراء. فكري في مغامرات جديدة وتجارب فريدة تصنع لكما ذكريات جميلة، وتجعل زواجكما متجدداً ونابضاً بالحياة. (نواعم) 
 

 
المصدر: نواعم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-04-27
05:00 | 2023-04-27
03:28 | 2023-04-27
02:00 | 2023-04-27
23:00 | 2023-04-26
16:00 | 2023-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website