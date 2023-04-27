أفادت تقارير صحفية بأن حرباً خفية من الألقاب تدور بين النجمة الكولومبية شاكيرا، أم أبناء لاعب برشلونة السابق الإسباني جيرارد بيكيه، وصديقته الجديدة كلارا شيا.



وأشار الصحفي الإسباني روبرتو أنتولين أن كلارا شيا، البالغة من العمر 23 عاما، استفزها لقب "الذبابة الميتة" الذي أطلقته عليها شاكيرا، لتقوم بحملة مضادة بوسيلة أكثر قذارة مطلقة على المغنية الكولومبية القابا مستعارة كالساحرة، والعجوز الشمطاء.

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واعتبر روبرتو أنتولين في برنامجه الاسباني "ميتر لايف" أن كلارا شيا هي الحلقة الأضعف في العلاقة الثلاثية الأطراف "شاكيرا، بيكيه، شيا".

كما كشف عن أنها تتلقى العلاج النفسي بعد ان تحولت بين ليلة وضحاها الى قضية رأي عام أفقدتها هدوء حياتها السابقة البعيدة عن الإعلام.

هذا ونقل الصحفي عن كلارا في معرض دفاعها عن نفسها ما صرحت به عن انقطاع العلاقة الجنسية بين الزوجين السابقين، ما يعطيها الحق في توطيد علاقتها بلاعب برشلونة الإسباني والفوز بحبه.