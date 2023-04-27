Advertisement

المرأة

التعليق الاوّل لريما فقيه بعد أنباء انفصالها عن زوجها

Lebanon 24
27-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1061354-638182304728310581.jpg
Doc-P-1061354-638182304728310581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردّت ملكة جمال أميركا السابقة من أصل لبناني، ريما فقيه، بطريقة غير مباشرة، على الأنباء التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها المنتج اللبناني وسيم صليبي.
 

Advertisement
ونفت فقيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت أنها تتمتع بعلاقة مميزة مع زوجها، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعهما عبر حسابها في "إنستغرام"، وقالت: "أنا وكل شيء.. ذهبنا من 16 إلى 18 ساعة عمل أيام 7 أيام في الأسبوع للاستمتاع بالبركات في ليلة 22 ساعة لدينا".

وكان حساب ريما فقيه قد اختفى لفترة، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها أنّها انفصلت عن زوجها.

كما رصد الجمهور قيام صليبي بتحويل حسابه من عام الى خاص، ليصبح فقط من يتابعه قادر على الاطلاع على منشوراته، علما أنه ما يزال يضع صورة أساسية له مع ريما على حسابه، وآخر صورة نشرها على التطبيق تعود لـ29 كانون الثاني الماضي.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-04-27
14:00 | 2023-04-27
11:00 | 2023-04-27
08:00 | 2023-04-27
05:00 | 2023-04-27
03:28 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website