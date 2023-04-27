التعليق الاوّل لريما فقيه بعد أنباء انفصالها عن زوجها

ردّت ملكة جمال أميركا السابقة من أصل لبناني، ريما فقيه، بطريقة غير مباشرة، على الأنباء التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها المنتج اللبناني وسيم صليبي.



Advertisement ونفت فقيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت أنها تتمتع بعلاقة مميزة مع زوجها، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعهما عبر حسابها في "إنستغرام"، وقالت: "أنا وكل شيء.. ذهبنا من 16 إلى 18 ساعة عمل أيام 7 أيام في الأسبوع للاستمتاع بالبركات في ليلة 22 ساعة لدينا". ونفت فقيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت أنها تتمتع بعلاقة مميزة مع زوجها، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعهما عبر حسابها في "إنستغرام"، وقالت: "أنا وكل شيء.. ذهبنا من 16 إلى 18 ساعة عمل أيام 7 أيام في الأسبوع للاستمتاع بالبركات في ليلة 22 ساعة لدينا".



وكان حساب ريما فقيه قد اختفى لفترة، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها أنّها انفصلت عن زوجها.



كما رصد الجمهور قيام صليبي بتحويل حسابه من عام الى خاص، ليصبح فقط من يتابعه قادر على الاطلاع على منشوراته، علما أنه ما يزال يضع صورة أساسية له مع ريما على حسابه، وآخر صورة نشرها على التطبيق تعود لـ29 كانون الثاني الماضي.