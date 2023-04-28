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المرأة

طليقة تامر حسني في اول ظهور لها.. هذا ما نشرته (صورة)

Lebanon 24
28-04-2023 | 02:00
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أسدل الستار على الشائعات المستمرة منذ سنوات حول المطرب تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، بعد إعلان الثنائي انفصالهما عقب زواج استمر لـ 12 عاما وأسفر عن 3 أبناء.
الأمر الذي أعلنته بسمة بوسيل، وعاد للتأكيد عليه تامر حسني، مبينا أنه سيظل الأب والسند والأخ والصديق لزوجته السابقة بسمة بوسيل، متمنيا لها التوفيق.
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ولم تنتظر بسمة بوسيل كثيرا حتى تتخذ خطوة جديدة بعد إعلان الانفصال، حيث نشرت من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جديدة ظهرت فيها وهي تقف أمام البحر وتعطي ظهرها للكاميرا دون أن تعلق أو تكتب وصفا للصورة.

صور وفيديو
كما نشرت مقطع فيديو لغروب الشمس، من داخل منزل مواجه للبحر.
وبعدها نشرت بسمة بوسيل صورة جديدة لورقة كتب عليها بالإنكليزية جملة "أنت تستحق الحب"، دون أن تتحدث عن المقصود من هذه الصورة أو الجملة.
على الجانب الآخر لم يقم تامر حسني بنشر أي أمر جديد، واكتفى بنشر الخبر الخاص بانفصاله عبر خاصية القصص المصورة، دون أن يضع أمرا آخر.

والثنائي بينهما 3 أبناء هم: "تاليا وأمايا وآدم"، وليست هذه المرة الأولى التي يتم تناول نبأ انفصالهما، حيث أعلنت بسمة بوسيل قبل 3 أعوام أنهما منفصلان وهي تنتهي من إجراءات الطلاق، قبل أن ينجح تامر حسني في إصلاح الأمور بينهما.

لكنهما هذه المرة هما من أعلنا الأمر للجمهور، دون انتظار خروج شائعات جديدة تتحدث عن انفصالهما، حيث يواصل تامر حسني التحضير لفيلمه الجديد "تاج".
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