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المرأة
حرب الألقاب.. صديقة بيكيه تطلق لقبا على شاكيرا بعد وصفها بـ"الذبابة الميتة"
Lebanon 24
28-04-2023
|
05:00
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ذكرت تقارير صحفية أن حربا خفية من الألقاب تدور بين النجمة شاكيرا أم أبناء لاعب برشلونة السابق الإسباني جيرارد بيكيه، وصديقته الجديدة كلارا شيا.
وانفصلت شاكيرا عن بيكيه نهاية السنة الماضية، بعد خيانته لها مع حبيبته الجديدة كلارا شيا.
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وتحظى أحداث انفصال بيكيه عن شاكيرا باهتمام الصحافة العالمية عامة، الإسبانية خاصة، فقد أشار الصحفي الإسباني روبرتو أنتولين أن كلارا شيا، البالغة من العمر 23 عاما، استفزها لقب "الذبابة الميتة" الذي أطلقته عليها شاكيرا، لتقوم بحملة مضادة بوسيلة أكثر قذارة مطلقة على المغنية الكولومبية القابا مستعارة كالساحرة، والعجوز الشمطاء.
واعتبر روبرتو أنتولين في برنامجه الاسباني "ميتر لايف" أن كلارا شيا هي الحلقة الأضعف في العلاقة الثلاثية الأطراف "شاكيرا، بيكيه، شيا"، وكشف عن أنها تتلقى العلاج النفسي بعد ان تحولت بين ليلة وضحاها الى قضية رأي عام أفقدتها هدوء حياتها السابقة البعيدة عن الإعلام. ونقل الصحفي عن كلارا في معرض دفاعها عن نفسها ما صرحت به عن انقطاع العلاقة الجنسية بين الزوجين السابقين، ما يعطيها الحق في توطيد علاقتها بلاعب برشلونة الإسباني والفوز بحبه.
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