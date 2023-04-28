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المرأة

الجدل انتهى.. هذا هو لون بشرة كليوبترا

Lebanon 24
28-04-2023 | 08:00
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أكد المجلس الأعلى للآثار في مصر أن كليوباترا "ذات بشرة فاتحة اللون وملامح هيلنستية"، بعد إعلان "نتفليكس" عن عرضها وثائقياً تلعب فيه ممثلة من ذوي البشرة السوداء دور الملكة الشهيرة.

ونشر المجلس الأعلى للآثار أمس الخميس، بياناً مطولاً ذكر فيه خبراء أن كليوباترا كانت "ذات بشرة فاتحة اللون وملامح هيلنستية (يونانية)". وأضاف أن "آثار الملكة كليوباترا وتماثيلها خير دليل"، مرفقا البيان بصور تماثيل رخامية تظهر كليوباترا بملامح أوروبية، وصور عملات يونانية.
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وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن "ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصري"، مشيراً إلى أن حالة الرفض للفيلم قبل عرضه "تأتي من منطلق الدفاع عن تاريخ الملكة كليوباترا السابعة، والذي هو جزء مهم وأصيل من تاريخ مصر القديم، وبعيدا عن أي عنصرية عرقية".

وسيبث فيلم "الملكة كليوباترا" الذي أنتجته جايدا بينكيت سميث، وتم تقديمه على أنه "مستند إلى إعادة بناء (الشخصيات والأحداث) وشهادات خبراء"، في العاشر من ايار على منصة "نتفليكس".
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