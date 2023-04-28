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المرأة

لحظات رعب.. فنانة عالمية شهيرة تكشف أثار عملية استئصال السرطان من وجهها (صورة)

Lebanon 24
28-04-2023 | 11:00
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كشفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان عن مدى الرعب الذي عاشته بعد اكتشاف إصابتها بنوع خطير من سرطان الجلد.
 
 
وفي مقطع دعائي طرحته قناة Hulu للموسم الثالث من برنامج تلفزيون الواقع The Kardashians، والذي تضمن العديد من المفاجآت والمشاكل الصحية والنفسية التي عانت منها فتيات عائلة كارداشيان وجينير، خلال الفترة الماضية، ظهرت صديقة كلوي "مليكة حق"، وقالت إنها لم تر صديقتها بهذه الحالة من قبل، قبل أن تضيف شقيقتها كيندال جينر أن كلوي لا تنام وتفقد الكثير من وزنها.
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وفي مقطع آخر، ظهرت آثار العملية الجراحة التي أجرتها كلوي على وجهها، وذلك بعد استئصال الورم الميلاني.
 
 


وتعترف كلوي في المقطع الدعائي أن "الورم الميلاني" مميت، وأنها لم تكن تتوقع مدى خطورته. (فوشيا)
 
 
 
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