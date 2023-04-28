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المرأة

كلوي كارداشيان تنشر أول صورة لها بعد علاجها من ورم نادر.. هكذا بدت

Lebanon 24
28-04-2023 | 16:00
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كشفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان صورها بعد عملية لإزالة ورم نادر من خدّها، متحدثة عن معاناتها مع سرطان الجلد خلال العام الماضي.
وكشفت كلوي الصور في إطار الترويج للموسم الثالث من "ذا كارداشيانز"، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية جراحية في خدها الأيسر العام الماضي، بعد أن أبلغها الأطباء بأنها تعاني من أحد أكثر الأورام السرطانية خطورة، ويجب استئصاله على الفور.
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وذكرت كلوي أنها عانت من ورم مشابه في ظهرها عندما كانت في الـ19، استأصلته بعد جراحة، وأنها لم تكن تريد الحديث عن الإصابة "لا القديمة ولا الجديدة" لكنها رضخت بعد إلحاح المتابعين الذين لاحظوا ضمادة على وجهها، فاضطرت لنشر صورة للجرح من دون ضمادة.


وانتهى الفيديو بعبارة "الورم الميلانيني قاتل.. الموسم 3 قادم.. لا تفوتوا العرض الأول في 25 ايار" على قنوات "هولو"، "ديزني+" وستار+".
 
وتفاعل العديد من المتابعين مع قصتها معربين عن دعمهم وتقديرهم لشفافيتها بنشر الصور لرفع الوعي بأهمية التشخيص المبكر لسرطان الجلد.
 
 
المصدر: فوشيا
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