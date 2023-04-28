أصالة تستعد للكشف عن أسرارها في سابقة لم يشهدها الوطن العربي

في سابقة لم يشهدها الوطن العربي، تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لعرض فيديو وثائقي قصير، يتناول بعض جوانب حياتها الفنية والشخصية، خلال جولتها الفنية التي ستنطلق من مصر.



وسيعرض الفيديو القصير على المسرح قبل أن تبدأ أصالة في الغناء، وسيتضمن مقاطع مصورة عن طبيعة علاقتها بعائلتها، وبعض الأزمات التي مرت بها، بالإضافة إلى كواليس تسجيل أغانيها وبروفات وتجهيزات حفلاتها الغنائية، وأسرار يعرفها جمهورها عنها لأول مرة.

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وتتعاون أصالة في هذه الخطوة الجديدة والمتميزة مع شركة A5، التي يديرها نجلها خالد الذهبي، وكريم نجيب، الشريك المؤسس لشركة Techno and Chill.



وحمّست أصالة جمهورها لحفلها الغنائي المقرر إقامته في متحف الحضارات بتاريخ 5 ايار المقبل في منشور شاركته عبر حسابها في "إنستغرام"، وكتبت: "أهلي وحبايبي بمصر العظيمة كل سنه وانتوا بألف خير.. استنوني بحفله كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم 5 ايار رح نسترجع ذكرياتنا ونستمتع بالجديد وسوا رح نأسّس ذكرى لليله غير كلّ الليالي".

وبعد انتهاء حفلها الغنائي في مصر، ستكمل أصالة جولتها في عدة دول عربية منها: السعودية، الإمارات العربية المتحدة والمغرب.