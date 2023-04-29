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المرأة

هل البكاء يجعل رموشك أطول؟

Lebanon 24
29-04-2023 | 02:00
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يساعد البكاء في الشعور بتحسن وعلى التخلص من المشاعر السلبية التي كنتِ تخزنينها بداخلك. كما أنه وعلى صعيدٍ آخر، يجعلكِ تسرقين الأضواء برموشك التي تصبح أجمل وأطول، لكن هل هذه حقيقة؟


يقول الأطباء إن الدموع تساعد على حماية العينين من المهيجات، وكلما بكينا أكثر ساعدتنا الدموع على إزالة التراكمات من العين، بما في ذلك: الجزيئات، والغبار.
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وفي حال كانت بشرتكِ دهنية، فقد تساعدك الدموع أيضاً في تحسين بشرتك، إذ يمكن للملح الموجود فيها أن يفيد الجلد على الأرجح عن طريق تجفيف الزيت الزائد، وربما قتل البكتيريا الموجودة على الجلد، التي يمكن أن تسبب حب الشباب.


أما بخصوص جعل الرموش أطول، فإن الأمر مجرد وهم بصري، حيث إن البكاء لا يجعلها تنمو، لكن قد يجعلها تبدو أغمق أو أكثر استقامة، حيث تعمل الدموع على تليين الرموش. لذا، تبدو بالتأكيد أطول، كما لا يوجد دليل على أن البكاء يزيد في الواقع نمو رمش العين.

كيف تحصلين على رموش أطول؟

ربما تكون الرموش الاصطناعية أبسط طريقة لتحقيق مظهر رموش أطول، لكن إذا اخترت هذا الطريق، فتأكدي من معرفة كيفية تطبيق الرموش الاصطناعية بشكل صحيح.

لكن، قد يكون الحل الأكثر ديمومة هو الحصول على وصلات رمش، إلا أنه عليكِ الحذر من أن تدمر رموشك الطبيعية، في حال كنتِ تفرطين في استخدامها.


أما إذا كنتِ تفضلين مظهرًا أكثر طبيعية، فيمكنكِ استخدام العلاج الشعبي المدعوم علمياً "بيماتوبروست"، وهو النظير الاصطناعي للبروستاغلاندين، الذي ثبت في الدراسات السريرية أنه يجعل الرموش تنمو بشكلٍ أطول وأكثر سمكاً وأكثر قتامة، إذ إنه يعمل على إطالة الوقت الذي يبقى فيه الجريب في مرحلة النمو.

ونظراً لأن هذا العلاج متاح فقط من خلال وصفة طبية، فإن اللجوء إلى أمصال وزيوت الرموش، يعد أيضاً طريقة جيدة لمحاولة إطالة رموشك. (زهرة الخليج)
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