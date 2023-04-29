Advertisement

المرأة

هذا ما قالته بسمة بوسيل في أول ظهور لها بعد انفصالها عن تامر حسني (صور)

Lebanon 24
29-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1061783-638183602631512604.jpg
Doc-P-1061783-638183602631512604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة بسمة بوسيل من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جديدة ظهرت فيها وهي تقف أمام البحر وتعطي ظهرها للكاميرا دون أن تعلق أو تكتب وصفا للصورة.

 
Advertisement
كما نشرت مقطع فيديو لغروب الشمس، من داخل منزل مواجه للبحر.


وبعدها نشرت بسمة بوسيل صورة جديدة لورقة كتب عليها بالإنكليزية جملة: "أنت تستحق الحب"، دون أن تتحدث عن المقصود من هذه الصورة أو الجملة.
 
 
 
وكانت قد أعلنت بوسيل انفصالها عن الفنان تامر حسني بعد علاقة حب استمرت لسنوات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-04-29
11:00 | 2023-04-29
08:00 | 2023-04-29
02:00 | 2023-04-29
23:00 | 2023-04-28
16:00 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website