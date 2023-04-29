هذا ما قالته بسمة بوسيل في أول ظهور لها بعد انفصالها عن تامر حسني (صور)

نشرت الفنانة بسمة بوسيل من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جديدة ظهرت فيها وهي تقف أمام البحر وتعطي ظهرها للكاميرا دون أن تعلق أو تكتب وصفا للصورة.





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كما نشرت مقطع فيديو لغروب الشمس، من داخل منزل مواجه للبحر.





وبعدها نشرت بسمة بوسيل صورة جديدة لورقة كتب عليها بالإنكليزية جملة: "أنت تستحق الحب"، دون أن تتحدث عن المقصود من هذه الصورة أو الجملة.

وكانت قد أعلنت بوسيل انفصالها عن الفنان تامر حسني بعد علاقة حب استمرت لسنوات.