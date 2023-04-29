ممثلة تركية شهيرة: "لا أريد أن أنجب طفلاً"

شاركت الممثلة التركية الشهيرة دنيز باسيال بعض الأمور الخاصة حول حياتها العائلية المجهولة.
وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج Empati الذي يعرض على شاشة NTV التركية: "يمكن للبشر أن يتغيروا في أي لحظة.. هذه هي الطريقة التي أفكر بها في الوقت الحالي، الطفل بعيد عني..لا أريد أن أتحمل مسؤولية طفل..لا أريد أن أنجب طفلا".
وأضافت: "أنا سعيدة بحياتي مع زوجي باريش يورتشو ، وكذلك السلام الذي ننعم به، لقد أصبحنا بالفعل كل شيء لبعضنا البعض".
وعندما قاطعها مقدم البرنامج وقال لها: "إذا كان لديك طفل ستحبينه؟"، أجابت: "بالطبع سأحبه ولكن لا أريد أن يكون لديّ طفل فأنا سعيدة في حياتي هكذا". (et بالعربي)