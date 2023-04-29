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يختلف الزوجان في بعض الاهتمامات والتفضيلات الشخصية، ومن حق كل فرد أن يكون له اهتمامات خاصة به، وأن يمارسها باستقلالية، ولكن في بعض الأحيان تكون المشاركة مفيدة، فمن المثير أن يفاجئك زوجك ويشاركك هواية أو نشاط مفضل بالنسبة لكِ، مثل التسوّق، أو حضور حفل موسيقي لمطربك المفضل، أو الذهاب معكِ إلى السينما لمشاهدة فيلم من نوعية الأفلام المفضلة لكِ وحدك.إليكِ نصائح لتشجيع زوجك على مشاركتك اهتماماتك. تابعي القراءة ونفذي الخطة بإحكام.1- اختاري أسلوب طرح الاقتراح حسب شخصية زوجكقبل أن تقترحي على زوجك مشاركتك في هوايتك أو نشاطك المفضل؛ فكري أولاً في شخصية زوجك، وتعرفي على الأسلوب الأفضل لطرح الاقتراح بحيث يتقبله زوجك دون الشعور بالضغط أو المحاصرة.2- ابحثي عن الجزء المفضل لزوجكقد لا يهتم زوجك بنفس اهتماماتك، إلا أنه قد يوجد جزء يعجب زوجك في هوايتك أو نشاطك المفضل. استخدمي الجزء المفضل لزوجك، كعامل تحفيز لزوجك، بمعنى أن تثيري حماسه بشأن مشاركتك من أجل تجربة الجزء الذي يفضله في اهتماماتك.3- أضيفي جزء مفضل لزوجكإذا لم يكن هناك جزء يثير شغف زوجك في اهتماماتك، فلا بأس في إضافة جزء مفضل لزوجك ودمجه مع هوايتك أو نشاطك المفضل، حتى يثير حماسه ويشجعه على المشاركة.4- اجعلي المشاركة تبادليةفي مقابل مشاركة زوجك لكِ في اهتماماتك، شاركيه أحد أنشطته أو اهتماماته، ويُفضل أن تبدئي أنتِ حتى يكون أكثر حماساً لمشاركتك.5- اجعلي اليوم بأكمله رائعاًلا تكتفي بوقت مشاركة زوجك لكِ في هوايتك أو نشاطك المفضل، بل أكملي اليوم بأنشطة ممتعة بحيث يكون اليوم بأكمله رائعاً. (نواعم)