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المرأة
مليارات إليسا تتفوّق على عقبات الألبوم
Lebanon 24
29-04-2023
|
14:00
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قامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحذف الدعاية الخاصة بأغنية إليسا الجديدة مرة ثانية بعد أن كان من المنتظر طرح الأغنية خلال ساعات؛ وهو ما جعل إليسا تخرج عن صمتها وتعلق عبر صفحتها الرسمية على تويتر لتفسر لجمهورها ما حدث وتؤكد عدم الوصول لإتفاق مُرضِ بينها وبين روتانا، مما حال دون التوقيع بينهما، ولكن هل هناك خطة جديدة لإليسا خلال الفترة القادمة؟
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النجمة الأولى
رغم ما تواجهه إليسا حالياَ من عقبات حالت دون طرح ألبومها المنتظر وربما تأخيره لما يقرب من شهرين، إلا أنها حصدت نجاحًا جديداً خلال الساعات الماضية حيث انها الأولى عربياً التي حققت مليار مشاهدة خلال عام عبر اليوتيوب.
وما زال هاشتاغ "كلنا إليسا " يتدصر التريند في كثير من الدول العربية والذي أطلقه جمهورها فور إعلانها تأجيل الألبوم قبل ساعات. (نواعم)
المصدر: نواعم
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