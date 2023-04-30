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المرأة

إعلامية لبنانية تتوقع عودة تامر حسني وبسمة... وهذا ما قالته عن ياسمين عز!

Lebanon 24
30-04-2023 | 02:00
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أعربت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عن سعادتها بالعودة إلى تقديم برنامج "اعترافات زوجية" على قناة الجديد اللبنانية، مشيرة إلى أنها تستضيف خلاله عددًا من النجوم الذين سيكشفون للمرة الأولى عن أمور خاصة عن حياتهم الزوجية.
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وأضافت شلهوب، خلال حديثها لكاميرا "فوشيا"، أن الهدف من البرنامج هو المصارحة بين الثنائي الذي يسلط الضوء على محطات في حياتهما يمكن للجمهور اتخاذ العبر منها.

وتابعت: "لن أعتمد الأسلوب نفسه الذي تعتمده كل من الإعلاميتين رضوى الشربيني وياسمين عز. ولكني أعترف أنني أحب طريقة رضوى الشربيني كثيرا لأنها تنطلق من حياة واقعية في حين ياسمين عز اشتغل الخيال معها".

ونفت أن تكون قد تركت العمل في الإعلام المصري، مؤكدة أن تعاقدها مع قناة "النهار" ما زال قائما من خلال تقديم برنامج "نص الكلام"، وحرصت منذ بداية تعاونها معها على إمكانية العمل مع قناة لبنانية إن سمحت لها الفرصة لخوض تجربة جديدة.

وأسفت مقدمة برنامج "اعترافات زوجية" لخبر انفصال الفنانين تامر حسني وبسمة بوسيل، مرجحة أن تعود المياه إلى مجاريها بينهما، وعلقت: "أتمنى استقبال هذا الثنائي لكي أطرح عليهما سؤالا عما إذا كان هذا الانفصال نهائيا".

وعن علاقتها الزوجية، أكدت أنها غير منفصلة عن زوجها، إلا أنها تسعى دوما إلى نشر صور عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام تتعلق بعملها وابنتها ناي، كون زوجها من الأشخاص الذين يفضلون الابتعاد عن أضواء الشهرة.
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