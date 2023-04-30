كدمات قوية في الرأس.. فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع

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تعرّضت الفنانة المصرية هند عاكف لحادث سير خطير، استدعى دخولها إلى المستشفى، بعد إصابتها برضوض وكدمات شديدة في منطقة الرأس.وطمأن أحمد شقيق الفنانة الذي أعلن قبل ساعات قليلة عن تعرضها لحادث سير خطير، على حالتها الصحية، مؤكدا بأنها مستقرة حالياً وتخضع للعلاج اللازم.ووصف شقيق هند في منشور كتبه عبر صفحة الفنانة الرسمية على موقع "فيسبوك"، حادث السير الذي تعرضت له أخته بالخطير جدا، لافتاً إلى أن العناية الإلهية هي من أنقذت شقيقته.كما قال إنه جرى نقلها إلى مستشفى "المقطم" التخصصي بالقاهرة، من أجل تلقي العلاج اللازم والاطمئنان على صحتها.وكشف أحمد عن تعرض شقيقته الفنانة هند لرضوض وكدمات تتراوح شدتها بين المتوسطة والشديدة في منطقة الرأس. مشيراً إلى أنها ستبقى تحت إشراف الأطباء في المستشفى لمدة 4 أيام من أجل الراحة وللتأكد من سلامتها.كما توجه شقيق الفنانة بالشكر الكبير لكل الأصدقاء وكادر مستشفى "المقطم" على تعاملهم الفوري مع الحادث، بالإضافة إلى شرطة المقطم التي بادرت بتقديم جميع ما يلزم فوراً.