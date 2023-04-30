كيف تواجهين تساقط الشعر مع تقدم العمر؟

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أوردت مجلة "Instyle" أن تساقط الشعر المرتبط بتقدم العمر يعد أمراً طبيعياً، حيث يصبح الشعر مع التقدم في العمر أخف، ومن ثم يتساقط بمعدل سريع أو بطيء تبعاً للاستعداد الوراثي.التغذية الصحيةوأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن مواجهة تساقط الشعر المرتبط بتقدم العمر عبر التغذية الصحية والمتوازنة الغنية بالمعادن والفيتامينات، وذلك من خلال الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع تناول الدهون الصحية واللحوم قليلة الدسم. وفي حالة سوء التغذية الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.العناية السليمةوإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضاً العناية السليمة بالشعر، وذلك من خلال استعمال مستحضرات الشامبو والبلسم المحتوية على مواد فعالة خاصة مثل الكافيين والبيوتين والكيراتين والزنك.ويراعى أيضاً عدم تعرض الشعر للسخونة، لذا ينبغي ترك الشعر يجف في الهواء بدلاً من استخدام مجفف الشعر. كما ينبغي تجنب المعالجات الكيميائية، كي لا يتعرض الشعر للإجهاد بشكل إضافي. وينبغي أيضاً تمشيط الشعر وهو في حالة جافة بحرص وحذر للحد من تساقطه.ونظراً لأن التوتر النفسي يفاقم مشكلة تساقط الشعر، لذا ينبغي مواجهة التوتر النفسي من خلال تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.