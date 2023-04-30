19
o
بيروت
19
o
طرابلس
25
o
صور
20
o
جبيل
13
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كيف تواجهين تساقط الشعر مع تقدم العمر؟
Lebanon 24
30-04-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوردت مجلة "Instyle" أن تساقط الشعر المرتبط بتقدم العمر يعد أمراً طبيعياً، حيث يصبح الشعر مع التقدم في العمر أخف، ومن ثم يتساقط بمعدل سريع أو بطيء تبعاً للاستعداد الوراثي.
التغذية الصحية
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن مواجهة تساقط الشعر المرتبط بتقدم العمر عبر التغذية الصحية والمتوازنة الغنية بالمعادن والفيتامينات، وذلك من خلال الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع تناول الدهون الصحية واللحوم قليلة الدسم. وفي حالة سوء التغذية الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.
Advertisement
العناية السليمة
وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضاً العناية السليمة بالشعر، وذلك من خلال استعمال مستحضرات الشامبو والبلسم المحتوية على مواد فعالة خاصة مثل الكافيين والبيوتين والكيراتين والزنك.
ويراعى أيضاً عدم تعرض الشعر للسخونة، لذا ينبغي ترك الشعر يجف في الهواء بدلاً من استخدام مجفف الشعر. كما ينبغي تجنب المعالجات الكيميائية، كي لا يتعرض الشعر للإجهاد بشكل إضافي. وينبغي أيضاً تمشيط الشعر وهو في حالة جافة بحرص وحذر للحد من تساقطه.
ونظراً لأن التوتر النفسي يفاقم مشكلة تساقط الشعر، لذا ينبغي مواجهة التوتر النفسي من خلال تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
Lebanon 24
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
15:38 | 2023-04-30
30/04/2023 03:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
15:17 | 2023-04-30
30/04/2023 03:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
Lebanon 24
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
03:14 | 2023-05-01
01/05/2023 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. هؤلاء هم مرشحو "الوطني الحر" للرئاسة!
Lebanon 24
آخر معلومة.. هؤلاء هم مرشحو "الوطني الحر" للرئاسة!
13:24 | 2023-04-30
30/04/2023 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ عند الحدود بين لبنان وسوريا.. مُداهمات وإطلاق نار كثيف!
Lebanon 24
توترٌ عند الحدود بين لبنان وسوريا.. مُداهمات وإطلاق نار كثيف!
14:23 | 2023-04-30
30/04/2023 02:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2023-05-01
3 أخطاء تجعل طفلك صعب المراس.. تجنبيها
08:00 | 2023-05-01
الإعلامية الشهيرة تحتفل بخطوبتها.. من هو عريسها؟
05:00 | 2023-05-01
فنانة معروفة: لا أريد أن أرى ابنتي "عروسة"
03:14 | 2023-05-01
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
02:00 | 2023-05-01
هكذا بدت الأميرة ألكسندرا في حفل زفافها الفخم.. شاهدوا الصور
16:00 | 2023-04-30
ما هي مزايا محدد الشفاه؟
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
01/05/2023 19:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
01/05/2023 19:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
01/05/2023 19:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact