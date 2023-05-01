هكذا بدت الأميرة ألكسندرا في حفل زفافها الفخم.. شاهدوا الصور

احتفلت العائلة المالكة في لوكسمبورغ بزواج الأميرة ألكسندرا ، ابنة الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا، من السيد نيكولاس باغوري في حفلٍ ديني فخم أقيم في كنيسة القديس تروفيم في جنوب شرق فرنسا يوم السبت.

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وحضر حفل الزفاف الديني الذي أقيم للأميرة ألكسندرا، والدها الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا من لوكسمبورغ إلى جانب أشقائها الدوق الأكبر الوريث جيوم وزوجته الدوقة الكبرى الوريثة ستيفاني وابنهم الأمير شارل والأمير فيلكس و زوجته الأميرة كلير و ابنائهم الأميرة أماليا والأمير ليام والأمير لويس وابنائه الأمير نوح والأمير غابرييل و الأمير سيباستيان⁣. وحضر حفل الزفاف الديني الذي أقيم للأميرة ألكسندرا، والدها الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا من لوكسمبورغ إلى جانب أشقائها الدوق الأكبر الوريث جيوم وزوجته الدوقة الكبرى الوريثة ستيفاني وابنهم الأمير شارل والأمير فيلكس و زوجته الأميرة كلير و ابنائهم الأميرة أماليا والأمير ليام والأمير لويس وابنائه الأمير نوح والأمير غابرييل و الأمير سيباستيان⁣.

وظهرت الأميرة البالغة من العمر 31 عاماً أنيقة في ثوب انسيابي أبيض اللون مع تفاصيل مطوية. واختارت طرحة طويلة مزينة بالخرز والزينة اللؤلؤية، وارتدت تاجاً فخماً، وحافظت على مكياجها الطبيعي لهذه المناسبة. (سيدتي)