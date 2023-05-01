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المرأة

هكذا بدت الأميرة ألكسندرا في حفل زفافها الفخم.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
01-05-2023 | 02:00
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احتفلت العائلة المالكة في لوكسمبورغ بزواج الأميرة ألكسندرا ، ابنة الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا، من السيد نيكولاس باغوري في حفلٍ ديني فخم أقيم في كنيسة القديس تروفيم في جنوب شرق فرنسا يوم السبت.
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" الأميرة ألكسندرا"



وحضر حفل الزفاف الديني الذي أقيم للأميرة ألكسندرا، والدها الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا من لوكسمبورغ إلى جانب أشقائها الدوق الأكبر الوريث جيوم وزوجته الدوقة الكبرى الوريثة ستيفاني وابنهم الأمير شارل والأمير فيلكس و زوجته الأميرة كلير و ابنائهم الأميرة أماليا والأمير ليام والأمير لويس وابنائه الأمير نوح والأمير غابرييل و الأمير سيباستيان⁣.
 
 
 
 
"الأميرة ألكسندرا برفقة والدها"
 
وظهرت الأميرة البالغة من العمر 31 عاماً أنيقة في ثوب انسيابي أبيض اللون مع تفاصيل مطوية. واختارت طرحة طويلة مزينة بالخرز والزينة اللؤلؤية، وارتدت تاجاً فخماً، وحافظت على مكياجها الطبيعي لهذه المناسبة. (سيدتي)
 
 
"الأميرة ألكسندرا"
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