فنانة معروفة: لا أريد أن أرى ابنتي "عروسة"

كشفت الفنانة إيمان العاصي لأول مرة سر اعتزالها عالم الفن لمدة ثلاث سنوات، مؤكدة أن القرار لم يكن بسبب ارتداء الحجاب كما قالت وقتها.

وأضافت إيمان العاصي في تصريحات لبرنامج The Other Side: "بعد نجاح مسلسل حضرة المتهم أبي كنت في عمر التاسعة عشرة، وبعدها قدمت فيلم مسجون ترانزيت مع أحمد عز والفنان الراحل نور الشريف، وكان النجاح كبيراً، وجدت نفسي لا أستطيع المشي في المولات ولا الأكل في المطاعم، وكنت وقتها صغيرة جداً، وكذبت كذبة كبيرة جداً على شركة الإنتاج كنت متعاقدة معها على 3 أفلام، واعتذرت وقلت لهم أني اعتزلت الفن، وابتعدت 3 سنوات، وعدت بعدها، كنت أكبر وأنضج".

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وواصلت إيمان العاصي: "ظلمت نفسي في شغلي بسبب كسلي، ومؤخراً حاولت أسترجع شغفي، وطبعاً أنا قابلت كتير وتعرضت لسوء حظ في علاقاتي مع الناس وفيه ناس ضحكوا عليا في مجال التمثيل، ومش بكون قادرة أخد حقي منهم، وبكتفي بأني أقطع علاقتي بالأشخاص دول، وبحاول أخلي بنتي عكس كدا وتتعود تاخد حقها؛ لأن مع الأسف العالم مفتقد للإنسانية".

وتحدثت الفنانة إيمان العاصي عن ابنتها الوحيدة ريتاج، مشيرة إلى أنها لا تتمنى أن تراها عروسة، ولكن تتمنى أن تراها شخصية ناجحة.

وقالت: "بنتي بتحس بيا بشكل مش طبيعي، وهي أحن حد عليا في الكون وأصدق حد في حياتي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبنتي غريبة جداً خاصة أن هي طفلة ومش عارفة بتفكر كده إزاي ولما بتحس إني مضايقة حتى لو ما بينتهالش بتعرف".

وأضافت: "بنتي لو زعلانة من حاجة بتحبس دموعها علشان ما أتأثرش، وبقيت أدعي ربنا إنه يخليني ليها؛ لأنها أحلى حاجة في الحياة وصاحبتي أوي، وبحكي لها اللي ممكن أحكيه لحد في سني".

وتابعت: "لما بكون معجبة بحد بقول لبنتي وكأنها 30 سنة، ومفيش حاجة بخبيها عنها؛ لأني خايفة مكملش ومقدرش أعيش لها، ونفسي تقدر نفسها وتحب نفسها، وتكون هي رقم واحد من غير ما تكون أنانية، ومتثقش في حد غير نفسها؛ لأني مش عايزاها تتوجع".

وأردفت إيمان العاصي: "بقول لبنتي أوعي تقولي لي عايزة أتجوز وبحب حد، أنا نفسي أشوف بنتي ناجحة، ومش شرط أشوفها عروسة، وعايزاها تلف العالم وتكون مبسوطة". (سيدتي)