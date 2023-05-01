الإعلامية الشهيرة تحتفل بخطوبتها.. من هو عريسها؟

احتفلت المذيعة السعودية دانية شافعي بخطوبتها، دون أن تكشف عن هوية عريسها.

ونشرت شافعي مقدمة قناة MBC 3 سابقا، صورة لدعوة الفرح، وجاء فيها: "بكل ما تحمله المشاعر من حب والآن فرحتنا تكتمل بمن نحب ندعوكم لمشاركتنا حفل عشاء خطوبة ابنتنا دانية شافعي"، اللهم طوق حياتها بالفرح والسعادة".

وانهالت عليها رسائل التهاني والمباركات من مشاهير وكذلك الجمهور.

يذكر أن دانية شافعي بدأت مسيرتها المهنية مع قناة MBC 3 منذ بداية التأسيس وحتى نهاية عام 2004، حيث قدمت العديد من المهرجانات والفعاليات على القناة.وتوجت شافعي خلال تلك الفترة بالعديد من الجوائز في مجال الإعلام واكتسبت شهرة واسعة بين المشاهدين.كما شاركت عام 2014 بشخصية كرتونية خاصة بها تحمل عنوان "دانية" على قناة MBC 3، حيث استطاعت الشخصية أن تجذب جمهورًا أكبر وتزيد من شهرة الإعلامية الشابة. (فوشيا)