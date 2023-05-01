Advertisement

المرأة

الإعلامية الشهيرة تحتفل بخطوبتها.. من هو عريسها؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1062298-638185343917466089.jpeg
Doc-P-1062298-638185343917466089.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت المذيعة السعودية دانية شافعي بخطوبتها، دون أن تكشف عن هوية عريسها.
ونشرت شافعي مقدمة قناة MBC 3 سابقا، صورة لدعوة الفرح، وجاء فيها: "بكل ما تحمله المشاعر من حب والآن فرحتنا تكتمل بمن نحب ندعوكم لمشاركتنا حفل عشاء خطوبة ابنتنا دانية شافعي"، اللهم طوق حياتها بالفرح والسعادة".
Advertisement
 



كما نشرت صوراً عبر الستوري بحسابها في إنستغرام من التحضيرات النهائية لعشاء حفل الخطوبة.
 



وانهالت عليها رسائل التهاني والمباركات من مشاهير وكذلك الجمهور.



يذكر أن دانية شافعي بدأت مسيرتها المهنية مع قناة MBC 3 منذ بداية التأسيس وحتى نهاية عام 2004، حيث قدمت العديد من المهرجانات والفعاليات على القناة.

وتوجت شافعي خلال تلك الفترة بالعديد من الجوائز في مجال الإعلام واكتسبت شهرة واسعة بين المشاهدين.

كما شاركت عام 2014 بشخصية كرتونية خاصة بها تحمل عنوان "دانية" على قناة MBC 3، حيث استطاعت الشخصية أن تجذب جمهورًا أكبر وتزيد من شهرة الإعلامية الشابة. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-05-01
05:00 | 2023-05-01
03:14 | 2023-05-01
02:00 | 2023-05-01
23:00 | 2023-04-30
16:00 | 2023-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website