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المرأة

3 أخطاء تجعل طفلك صعب المراس.. تجنبيها

Lebanon 24
01-05-2023 | 11:00
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عندما تلاحظ الأم أن طفلها صعب المراس، تبدأ في البحث عن أسباب: هل يختلط بأصدقاء يؤثرون على سلوكياته؟ أم أنه يقضي وقتاً طويلاً أمام الشاشات؟ وغير ذلك من الأسباب الخارجية، بينما قد يكون السبب وراء الطفل صعب المراس هي أخطاء تقع فيها الأم وتمارسها دون وعي منها تضر طفلها.
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تابعي القراءة لتتعرفي على الأخطاء التي تجعل طفلك صعب المراس، وتجنبيها.

1- عدم الاهتمام بالطفل
عدم قضاء وقت كافٍ وجيد مع الطفل، عدم التواصل معه وإهماله، يدفع الطفل نحو السلوكيات السلبية للفت نظرك.
الطفل لا يدرك أنه يرتكب سلوكيات سيئة. إنه لا يرى سوى الهدف، أن يجبرك على النظر إليه والاهتمام به ولو بصورة سلبية.
لذا أولى خطواتك نحو تعديل سلوكيات طفلك يجب أن تكون الاهتمام بالتواصل معه وقضاء وقت جيد معه يومياً.

2- عدم لمس الطفل
حتى بعد أن يكبر طفلك ويقترب من المراهقة، فإنه يحتاج إلى لمستك، العناق، اللمسة الحانية، وفي حالة شعور الطفل بالحرمان من لمسات والدته، فإنه يتصرف بغضب.
وقد أشارت دراسة أمريكية إلى أن احتضان الطفل صعب المراس ومنحه لمسات حانية، يساعده بشكل كبير في التحكم في انفعالاته، مما يجعله أهدأ، ويحسّن سلوكه.
لذا فالخطوة الثانية هي منح طفلك لمسات حانية على مدار اليوم، واحتضانه كلما سنحت الفرصة.

3- عدم إظهار التعاطف مع الطفل
ارتكاب الأخطاء جزء من تطور الطفل ونشأته، ويجب أن تظهر الأم تعاطفها مع طفلها عندما يخسر شيئاً أو يتعرض لإخفاق، وإلا سوف ينغلق الطفل على مشاعره لأنه لا يشعر بالأمان، ويخرج مشاعره المكبوتة في صورة غضب وسلوكيات خاطئة.
لذا فالخطوة الثالثة لتعديل مسار طفلك، تكون عبر إظهار تعاطفك معه، ودعمك وحبك غير المشروط. (نواعم)         

 
المصدر: نواعم
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