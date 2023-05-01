17
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
9
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كيف تتجنبين التلف بعد صبغ شعرك الطبيعي؟
Lebanon 24
01-05-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلا شك إن تغيير لون شعركِ أمرٌ رائعٌ وممتع، ويعمل على تعديل المزاج في كثيرٍ من الأوقات. لكن من المهم اتخاذ بعض الخطوات والاحتياطات اللازمة لمنع شعرك من التلف المحتمل، إذ إنه وبعد جلسات صباغته المتكررة، يصبح شعرك أضعف وعرضة للتكسر.
Advertisement
جهزي شعرك:
قبل التوجه إلى الصالون لتغيير لون شعرك، خاصةً في اليوم الذي يسبق ذلك، قومي بتدليل نفسك بعلاج مرطب ومعزز، ويوصي الخبراء بوضع قناع الإصلاح الجزيئي، الذي يترك على الشعر K18، والذي يستخدم تقنية الببتيد للحفاظ على شعرك ناعماً وقوياً.
لوني الشعر ببطء:
عندما تبحثين عن لون أفتح، من المهم أن تضعي توقعات واقعية، وأن تكوني صبورةً مع هذه العملية، إذ قد يستغرق مصفف الشعر بضع جلسات حتى يصل شعرك إلى الدرجة التي تريدينها، إذ إنه عند تحديد عدد الجلسات اللازمة لتفتيح الشعر، عليكِ مراعاة مستوى لون الشعر الطبيعي، ومستوى لون الشعر الحالي، والمسامية، وكثافة الشعر.
وإذا كنتِ تبحثين عن تفتيح خصلات شعرك، فمن المرجح أن تتسبب في ضررٍ أكبر مما لو اخترت درجة أغمق، لذا تأكدي من إجراء العملية ببطء وعدم جدولة جلسات قريبة جدًا من بعضها بعضاً، حتى يتوفر لشعرك الوقت لإصلاح نفسه.
تجنبي غسل شعرك كثيراً:
عند صبغ شعركِ لأول مرة، تجنبي غسل شعرك كثيراً، إذ إنه كلما غسلتِ شعركِ أكثر تلاشى اللون، وأصبح باهتاً، كما أن عليك الانتظار 72 ساعة على الأقل قبل غسل شعرك بعد صبغ الشعر. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
Lebanon 24
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
03:14 | 2023-05-01
01/05/2023 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على أموال طائلة في غرفة سرية تحت الأرض.. أين وكيف؟
Lebanon 24
العثور على أموال طائلة في غرفة سرية تحت الأرض.. أين وكيف؟
10:35 | 2023-05-01
01/05/2023 10:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها الأخيرة والحديث عن علاقتها المقطوعة بابنيها.. طليق نادين الراسي يُهدد بفتح ملفات! (فيديو)
Lebanon 24
بعد إطلالتها الأخيرة والحديث عن علاقتها المقطوعة بابنيها.. طليق نادين الراسي يُهدد بفتح ملفات! (فيديو)
04:18 | 2023-05-01
01/05/2023 04:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-05-01
01/05/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ وهذا ما كتبه قبل ساعات قليلة من وفاته.. فهل تنبأ برحيله؟
Lebanon 24
وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ وهذا ما كتبه قبل ساعات قليلة من وفاته.. فهل تنبأ برحيله؟
06:26 | 2023-05-01
01/05/2023 06:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2023-05-01
ما هي مزايا محدد الشفاه؟ اكتشفيها الآن
11:00 | 2023-05-01
3 أخطاء تجعل طفلك صعب المراس.. تجنبيها
08:00 | 2023-05-01
الإعلامية الشهيرة تحتفل بخطوبتها.. من هو عريسها؟
05:00 | 2023-05-01
فنانة معروفة: لا أريد أن أرى ابنتي "عروسة"
03:14 | 2023-05-01
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
02:00 | 2023-05-01
هكذا بدت الأميرة ألكسندرا في حفل زفافها الفخم.. شاهدوا الصور
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
02/05/2023 01:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
02/05/2023 01:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
02/05/2023 01:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact