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المرأة

كيف تتجنبين التلف بعد صبغ شعرك الطبيعي؟

Lebanon 24
01-05-2023 | 14:00
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بلا شك إن تغيير لون شعركِ أمرٌ رائعٌ وممتع، ويعمل على تعديل المزاج في كثيرٍ من الأوقات. لكن من المهم اتخاذ بعض الخطوات والاحتياطات اللازمة لمنع شعرك من التلف المحتمل، إذ إنه وبعد جلسات صباغته المتكررة، يصبح شعرك أضعف وعرضة للتكسر. 
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جهزي شعرك:

قبل التوجه إلى الصالون لتغيير لون شعرك، خاصةً في اليوم الذي يسبق ذلك، قومي بتدليل نفسك بعلاج مرطب ومعزز، ويوصي الخبراء بوضع قناع الإصلاح الجزيئي، الذي يترك على الشعر K18، والذي يستخدم تقنية الببتيد للحفاظ على شعرك ناعماً وقوياً.

لوني الشعر ببطء:

عندما تبحثين عن لون أفتح، من المهم أن تضعي توقعات واقعية، وأن تكوني صبورةً مع هذه العملية، إذ قد يستغرق مصفف الشعر بضع جلسات حتى يصل شعرك إلى الدرجة التي تريدينها، إذ إنه عند تحديد عدد الجلسات اللازمة لتفتيح الشعر، عليكِ مراعاة مستوى لون الشعر الطبيعي، ومستوى لون الشعر الحالي، والمسامية، وكثافة الشعر.

وإذا كنتِ تبحثين عن تفتيح خصلات شعرك، فمن المرجح أن تتسبب في ضررٍ أكبر مما لو اخترت درجة أغمق، لذا تأكدي من إجراء العملية ببطء وعدم جدولة جلسات قريبة جدًا من بعضها بعضاً، حتى يتوفر لشعرك الوقت لإصلاح نفسه.


تجنبي غسل شعرك كثيراً:

عند صبغ شعركِ لأول مرة، تجنبي غسل شعرك كثيراً، إذ إنه كلما غسلتِ شعركِ أكثر تلاشى اللون، وأصبح باهتاً، كما أن عليك الانتظار 72 ساعة على الأقل قبل غسل شعرك بعد صبغ الشعر. (زهرة الخليج) 
المصدر: زهرة
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