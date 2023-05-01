Advertisement

المرأة

ما هي مزايا محدد الشفاه؟ اكتشفيها الآن

Lebanon 24
01-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1062444-638185796790204028.jpg
Doc-P-1062444-638185796790204028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لمحدد الشفاه "Lip Liner" مزايا عديدة لجمال الشفاه ومظهرها المفعم بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت مجلة "Instyle" المعنية بالموضة والجمال أن محدد الشفاه يعمل - كما يتضح من اسمه - على تحديد حدود الشفاه، وبالتالي فهو يمثل أساساً مثالياً للون أحمر الشفاه المراد وضعه. وبذلك يدوم تأثير لون أحمر الشفاه طويلاً.
Advertisement
وأضافت "Instyle" أن محدد الشفاه يجعل الشفاه النحيفة تبدو أكثر امتلاء، مشيرة إلى أنه ينبغي لهذا الغرض استخدام محدد شفاه ذي لون أغمق درجة من لون أحمر الشفاه المراد تطبيقه.
وأردفت "Instyle" أن أحمر الشفاه ذا القوام الكريمي يميل إلى "التسرب" في الخطوط الدقيقة حول الفم، ما يفسد المظهر الجمالي للشفاه.
 
ويمكن مواجهة هذه المشكلة من خلال تطبيق محدد الشفاه، بحسب ما ذكرت "Instyle".
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-05-01
11:00 | 2023-05-01
08:00 | 2023-05-01
05:00 | 2023-05-01
03:14 | 2023-05-01
02:00 | 2023-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website