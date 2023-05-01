ما هي مزايا محدد الشفاه؟ اكتشفيها الآن

لمحدد الشفاه "Lip Liner" مزايا عديدة لجمال الشفاه ومظهرها المفعم بالأنوثة والإثارة.



وأوضحت مجلة "Instyle" المعنية بالموضة والجمال أن محدد الشفاه يعمل - كما يتضح من اسمه - على تحديد حدود الشفاه، وبالتالي فهو يمثل أساساً مثالياً للون أحمر الشفاه المراد وضعه. وبذلك يدوم تأثير لون أحمر الشفاه طويلاً.

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وأضافت "Instyle" أن محدد الشفاه يجعل الشفاه النحيفة تبدو أكثر امتلاء، مشيرة إلى أنه ينبغي لهذا الغرض استخدام محدد شفاه ذي لون أغمق درجة من لون أحمر الشفاه المراد تطبيقه.

وأردفت "Instyle" أن أحمر الشفاه ذا القوام الكريمي يميل إلى "التسرب" في الخطوط الدقيقة حول الفم، ما يفسد المظهر الجمالي للشفاه.

ويمكن مواجهة هذه المشكلة من خلال تطبيق محدد الشفاه، بحسب ما ذكرت "Instyle".