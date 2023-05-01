استعدّي للصيف.. نصائح ذهبية للعناية بالأقدام

يتطلب ارتداء الأحذية المفتوحة خلال فصل الصيف عناية جيدة بالأقدام، والتي تشمل إزالة الجلد المتقرن بشكل سليم، وترطيب البشرة جيداً وتشذيب الأظافر بشكل صحيح وتزيينها، بحيث تتمتع بتأثير يدوم طويلاً.

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إزالة الجلد المتقرن

وعن كيفية العناية الجيدة بالأقدام، أوضحت الرابطة الألمانية لشركات المنظفات ومنتجات العناية الشخصية أنه ينبغي أولاً إزالة الجلد المتقرن الزائد بواسطة المبرد المخصص لهذا الغرض، مشيرة إلى إمكانية استخدام حجر الخفاف إذا كان الجلد المتقرن خشناً للغاية.

وأضافت الرابطة أنه ينبغي بعد ذلك قص أظافر القدم بواسطة مقص أظافر، مع مراعاة عدم قص حواف الأظافر بشكل قصير للغاية، نظراً لأن حواف الأظافر قد تنمو فيما بعد داخل الجلد. ولهذا الغرض أيضاً ينبغي تشذيب أظافر القدم بواسطة المبرد، بحيث تكون مستقيمة قدر الإمكان، وليست مستديرة.

وكي تتمتع الأقدام بملمس ناعم ينطق بالرقة والأنوثة، ينبغي العناية بها بواسطة كريم أو بلسم مخصص للأقدام، مع مراعاة تطبيق الكريم أو البلسم ليلاً وارتداء جوارب طوال الليل، كي تمتص الأقدام المواد الفعالة جيداً.



طلاء الأظافر

وفي ما يتعلق بطلاء الأظافر، أوصت بوابة الجمال "هاوت.دي" بعدم وضع الطلاء بعد الاستحمام مباشرة، نظراً لأن الأظافر تكون منتفخة.

وبعدما تجف الأظافر جيداً، ينبغي وضع طبقة من طلاء الأظافر الأساسي (Base Coat) أولاً، حيث يحول الطلاء الأساسي الشفاف دون حدوث تصبغات لونية قبيحة المنظر في حالة استخدام طلاء أظافر ذي لون قوي، كما أنه يعمل على حل مشكلة المواضع غير المستوية.

وبعد ذلك أوصت البوابة الألمانية بوضع طلاء الأظافر المرغوب وتركه يجف جيداً، مشيرة إلى أنه في الخطوة الأخيرة ينبغي وضع طبقة من طلاء الأظافر النهائي (Top Coat) الشفاف، والذي يجعل تأثير طلاء الأظافر يدوم طويلاً.