الموت يؤلم فنانة لبنانية شهيرة: "بحبك ورح اشتقلك"

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا نصري عبر حسابها على "فيسبوك" عن وفاة والدتها مي نصري قسيس.

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ونشرت نصري صورة لوالدتها الراحلة، أرفقتها بتعليق مقتضب كتبت فيه: "ماما راحت عالسما.. بحبك ماما.. رح اشتقلك".وفي وقت لاحق، شاركت الفنانة منشور النعي الرسمي عبر صفحتها، والذي تضمن تفاصيل الصلاة على روحها التي ستقام اليوم الاثنين وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بكنيسة مار شربل الرعائية في زوق مصبح.