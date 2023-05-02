بطلة مسلسل "حب أعمى" نسليهان أتاغول تخرج عن صمتها وتردّ بغضب على خبر خيانة زوجها

بعد أنباء خيانة الممثل التركي قادير دوغلو لزوجته نسليهان أتاغور، تمكن الثنائي من وضع حدّ للشائعات بعد تواجدهما معاً في سباق الفورميلا 1.

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وخلال مقابلة صحفية، ظهر الثنائي في غاية الانسجام على عكس ما يتم تداوله، وقد حرصا على الردّ على الأسئلة المطروحة بجرأة وبشكل مباشر، إلا أن النجمة المعروفة في الوطن العربي بشخصية "نيهان" في "حب أعمى" عبرت عن انزعاجها من سؤال أحد الصحافيين عن الخيانة، وردّت بلغة قاسية على سؤال: "ما رأيك بما انتشر خلال الأيام الماضية عن خيانة زوجك لك"؟ فردّت قائلة: "كيف تسألين هكذا سؤال؟ فعلا هذا ما يقلقك ويأخذ عقلك؟ هل فعلا لا تصدقين ما تراه عيناكي وأننا بجانب بعضنا البعض وأمامك؟".وأضافت: "بغض النظر عما يحصل، نجلس أنا وقادير وننظر في عيون بعضنا البعض ونتوافق قبل أن نحكم على بعضنا البعض.. لا أستطيع أن أفعل هذا مع أمي.. لا أستطيع أن أفعل هذا حتى مع أقرب أصدقائي الذين يعرفون عني كل شيء، لكن يمكنني فعل ذلك مع قادير".