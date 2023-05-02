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المرأة

هذا الخطأ يدمر طول عمر الشعر المصبوغ بالأحمر

Lebanon 24
02-05-2023 | 11:00
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ليس هناك من ينكر جمالية الشعر المصبوغ بالأحمر، واللمسة اللافتة التي يقدمها لمظهرك، خاصةً إذا تم إتقانه، حيث شوهدت العديدات من النجمات، مثل: كيندال جينر وباربي فيريرا وصوفي تيرنر، بشعرٍ أحمر في مرحلةٍ ما من حياتهن، ما يدل على أنه يمكن لأي سيدة أن تختار هذا اللون لصباغة شعرها.
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لكن اختيار اللون الأحمر ودرجاته لصباغة شعركِ به، يحتاج الكثير منكِ للمحافظة على لمعانه وجودته، ومنعه من التلاشي بسرعةٍ كبيرة، لذا من المهم معرفة كيفية العناية بشعرك الأحمر قبل اعتماده.

أخطاء لا ترتكبيها عند اختيار اللون الأحمر لشعرك:

عندما تقومين بصبغ شعرك بهذا اللون، فإن أول ما يجب عليكِ فعله هو تجنب غسله على الفور أو اليوم التالي، إذ يقول خبراء تصفيف الشعر إن هذا الأمر سيجعل اللون يتلاشى، وحتى إن شعرتِ بأن شعركِ يحتاج إلى غسل، أو كنتِ ترغبين في تصفيفه بشكل مختلف، قاومي تلك الرغبة من أجل أن تضمني الحصول على نتائج طويلة الأمد.

وليس هذا الأمر الوحيد الذي عليكِ تجنبه، إذ إن عليكِ أيضاً تجنب استخدام الماء الساخن أثناء غسله، فالماء الساخن يعمل أيضاً على تلاشي اللون بسرعةٍ أكبر، وبدلاً من ذلك استخدمي الماء البارد الذي سيمنحكِ شعرك عمراً أطول، كما يجب عليكِ استخدام الشامبو الجاف، للحفاظ على لون شعركِ الأحمر منتعشاً ورائعاً.

نصائح للمحافظة على الشعر الأحمر:

إن اتباع روتين عنايةٍ بالشعر الأحمر يُعد أمراً ضرورياً للحفاظ على اللون، لذلك وللحفاظ على خصلات شعرك الحمراء، استخدمي شامبو وبلسم ثنائياً لترسيب اللون، مصممين للشعر المصبوغ، حيث سيحافظ هذا على لون شعرك نابضًا بالحياة لأطول فترة ممكنة، ويقلل اللون النحاسي. (زهرة الخليج)   

المصدر: زهرة
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