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المرأة

أغرب ظهور لريهانا وزوجها في حفل METGALA (صورة)

Lebanon 24
02-05-2023 | 14:00
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لفتت المطربة الأميريكية ريهانا، أنظار الجمهور لها منذ ظهورها على السجادة البيضاء في حفل Met Gala 2023، بسبب إطلالتها المثيرة.

وظهرت ريهانا في الحفل ممسكة بيد والد طفلها مطرب الراب ASAB، المعروف باسم الشهرة آيساب روكي، والذي ارتدى ملابس غريبة أيضاً.
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وأطلت ريهانا بإطلالة بيضاء غريبة  وهي مرتدية فستان زفاف أبيض  يتميز بكاب مزين بالأزهار، ونظارات شمسية مزينة. بينما ارتدى آساب، جاكيت أسود رسمي بكارفيت على تنورة ملونة "كاروهات" وبنطلون جينز وشبشب أسود اللون على شراب رصاصي. (نواعم)
 


المصدر: نواعم
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