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المرأة

الفستان الماكسي نجم موضة الصيف

Lebanon 24
03-05-2023 | 08:00
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أوردت مجلة "Instyle" أن الفستان الماكسي، نجم الموضة النسائية في صيف 2023 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة، وإحساساً بالراحة بفضل قصته الفضفاضة.

وأوضحت أنه يأتي هذا الموسم بتصاميم جريئة، ويخطف الأنظار بالألوان الزاهية مثل الأصفر، أو يتألق بتفاصيل مفعمة بالأنوثة مثل الحمالات الرفيعة، أو القصة كاشفة الظهر.
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وأضافت أنه يجب أن يمثل محور الإطلالة بفضل جاذبيته، ولا يجب الاكتفاء بإكسسوارات بسيطة مثل القرط والنظارة الشمسية.
وبالنسبة للأحذية، فيجب تنسيقه مع حذاء يتسم بالبساطة والرقة مثل الباليرينا، أو صندل أنيق، أو حذاء ذي إبزيم الكاحل.
وإذا كان الفستان ذا طابع رياضي، فيمكن  تنسيقه مع حذاء رياضي.
ويمكن لقصيرة القامة، تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال قليل الارتفاع لإطالة القوام بصرياً.
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